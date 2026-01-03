सोलापूर

विकेट पडली! अर्ज मागे घेण्यावरून वाद, मनसे पदाधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर भाजप कार्यकर्ते नाचले; उमेदवारासह १५ जणांवर गुन्हा

Solapur : सोलापुरात उमेदवारी मागे घेण्यावरून मनसे पदाधिकाऱ्याची हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी भाजप उमेदवारासह पाच जणांना अटक केली असून १५ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
MNS Office Bearer Murdered In Solapur Over Nomination Dispute

Esakal

सूरज यादव
Updated on

सोलापुरात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी मागे घेण्यावरून झालेल्या वादानंतर मनसेच्या पदाधिकाऱ्याची हत्या केल्याची घटना शुक्रवारी घडली. या प्रकरणी जेलरोड पोलीस ठाण्यात भाजपच्या १५ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. बाळासाहेब सरवदे असं हत्या झालेल्या पदाधिकाऱ्याचं नाव आहे.

crime
maharashtra
mns
Solapur

