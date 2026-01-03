विकेट पडली! अर्ज मागे घेण्यावरून वाद, मनसे पदाधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर भाजप कार्यकर्ते नाचले; उमेदवारासह १५ जणांवर गुन्हा

सोलापुरात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी मागे घेण्यावरून झालेल्या वादानंतर मनसेच्या पदाधिकाऱ्याची हत्या केल्याची घटना शुक्रवारी घडली. या प्रकरणी जेलरोड पोलीस ठाण्यात भाजपच्या १५ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. बाळासाहेब सरवदे असं हत्या झालेल्या पदाधिकाऱ्याचं नाव आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपींकडून निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी धमकी देण्यात आली. त्यानंतर बाळासाहेब सरवदे यांच्या डोळ्यात चटणी टाकली आणि तलवारीने वार केले गेले. या हल्ल्यात बाळासाहेब सरवदे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाला. आरोपींनी हल्ला केल्यानंतर विकेट पडलीय म्हणत आनंद साजरा केल्याचा दावाही तक्रारदार बाजीराव सरवदे यांनी केलाय..बिनविरोधसाठी खून, माघारीच्या शेवटच्या दिवशी राडा; मतदानाआधीच ६७ जण विजयी, भाजपचे सर्वाधिक.सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत बाळासाहेब सरवदे यांनी अपक्ष फॉर्म भरला होता. त्यांनी अर्ज मागे घेण्यासाठी शालन शंकर शिंदे, शंकर बाबू शिंदे, सुनील शंकर शिंदे, विशाल शंकर शिंदे यांनी धमकी दिली होती. तुम्हाला गल्लीत रहायचं आहे ना? फॉर्म मागे घेतला नाही तर बघू घेतो अशा शब्दात धमकी दिली होती असं बाजीराव सरवदे यांनी तक्रारीत म्हटलंय..शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता बाजीराव सरवदे, बाळासाहेब सरवदे आणि आदित्य सरवदे हे शंकर शिंदे यांच्या घराजवळ उभा होते. तेव्हा शंकर शिंदे यांचा मुलगा अमर आणि ईश्वर सिद्धेशवर शिंदे हे आम्ही जिंकलो असं म्हणत फिरत होते. तेव्हा बाजीराव यांनी काय झालं विचारलं. त्यातून दोन गटात वाद सुरू झाला. शंकर शिंदे यांनी आज यांना जिवंत सोडायचं नाही असं म्हणत चिथावणी दिली..वाद वाढताच तानाजी शिंदे विशाल शिंदे अलोक शिंदे हे कायता तलवार घेऊन आले. बाजीराव सरवदे यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न रत होते. त्यावेळी बाळासाहेब सरवदे यांच्या डोळ्यात शालन शिंदे आणि शारदा शिंदे यांनी चटणी टाकली. यानंतर तानाजी शिंदे, विशाल शिंदे यांनी तलवारीने वार केले. अचानक झालेल्या हल्ल्यानंतर बाळासाहेब सरवदे रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. विकेट पडली, आमचा नाद करतोय का? असं म्हणत दंडही थोपटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.