सोलापूर
Mohol News : मोहोळ पोलिसांनी उघड केल्या दोन चोऱ्या, लाखाचा माल हस्तगत चोरटा पोलीसांच्या ताब्यात
Mobile Theft : मोहोळ शहरातील दोन मोबाईल शॉपी फोडून सुमारे ₹१.८३ लाखांची चोरी करणारा चोर पोलिसांच्या जाळ्यात; ₹१.०५ लाखाचा मुद्देमाल जप्त.
मोहोळ : गेल्या महिन्यात मोहोळ शहरातील मुख्य रस्त्यावरील दोन मोबाईल शॉपी फोडून चोरी करणारा संशयित, मोहोळ पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला असून, त्याच्या कडून पोलिसांना एक लाख पाच हजाराचा ऐवज हस्तगत करण्यात यश आले आहे. शितल शामराव कोळके रा नांदणी ता शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर असे संशयताचे नाव आहे. ही चोरी उघड झाल्याने शहरातील व्यापाऱ्या मधून समाधान व्यक्त होत आहे.