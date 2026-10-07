Modnimb Fire News: मोडनिंब येथे भीषण अग्नितांडव! ‘जलजीवन’चे पाइप खाक, मंदिर अन् ग्रामपंचायतीचे ३२ लाखांचे नुकसान

मोडनिंब: येथील दत्तनगर परिसरातील गणपती मंदिराशेजारी लागलेल्या आगीत मोठे नुकसान झाले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशनच्या पाइप या आगीत जळून भस्मसात झाल्या. लगतच्या गणपती मंदिराचेही मोठे नुकसान झाले असून, गाभाऱ्यासह सभामंडप जळून खाक झाला. दुपारी चारच्या सुमारास लागलेली आग सर्व साहित्य जळून राख झाल्यानंतरच शांत झाली. अग्निशमन दलाच्या गाड्या उशिरा घटनास्थळी पोहोचल्याचे नागरिकांनी सांगितले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...दरम्यान, आगीचे कारण अद्याप समजले नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. सुमारे दोन किलोमीटरवरून आगीचे लोट दिसत होते. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. आगीच्या प्रचंड तापमानामुळे सुमारे एक हजार फूट परिसराला झळा पोहोचल्या. पोलिस दूरक्षेत्राच्या परिसरात अंतर्गत वितरणाच्या हे पाइप मागील तीन वर्षांपासून पडून होते. .जलजीवन मिशनचे काम सुरू झाल्यापासून विविध अडचणींमुळे हे काम अनेक वेळा थांबविण्यात आले होते. मागील महिन्यात आलेल्या विधानसभेच्या अंदाजपत्रक समितीने या पाइपची पाहणी करून ठेकेदाराची खरडपट्टी काढली होती. त्यानंतरही झालेल्या दुर्लक्षामुळे ही घटना घडल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे..या आगीत शासनाच्या पाइपचे सुमारे २० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. गणपती मंदिराचा गाभारा, मूर्ती, सभामंडप व इतर साहित्याचे सुमारे २० लाख रुपये, तर ग्रामपंचायतीच्या पाणी फिल्टर, ओपन जिम व सोलर सिस्टिमचे अंदाजे १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. .उद्यापासून अंगणवाडी कुठे भरणार?अंगणवाडीची इमारत नादुरुस्त झाल्याने गणपती मंदिराच्या सभामंडपातच अंगणवाडी भरविण्यात येते. दुपारनंतर आग लागल्याने मोठा धोका टळल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, उद्यापासून या चिमुकल्यांना कुठे बसवायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.जलजीवन मिशनच्या कामासाठी ठेवण्यात आलेले पाइप आगीत जळाले आहेत. याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. पंचनामा झाल्यानंतर नुकसानीची नेमकी आकडेवारी समोर येईल.- व्ही. बी. गायधनकर, उपअभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभाग, बार्शी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.