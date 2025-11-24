सोलापूर

Solapur Pune Highway : सोलापूर-पुणे महामार्गावर मोडनिंब उड्डाण पुलावरून ट्रेलर कोसळला; चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला अन्...

Cause Behind Trailer Crash on Modnimb Flyover : मोडनिंब उड्डाणपुलावर रिकामा कंटेनर ट्रेलर नियंत्रण सुटल्याने खाली कोसळला. भीषण अपघात होऊनही चालक बचावलाय.
मोडनिंब : सोलापूर-पुणे महामार्गावर मोडनिंब येथे (Modnimb Accident) कंटेनर वाहतूक करणारा ट्रेलर उड्डाणपुलावरून खाली कोसळला. आज पहाटे पावणे पाचच्या सुमारास सोलापूरहून पुण्याकडे (Solapur Pune Highway Accident) कंटेनर वाहतूक करणारा रिकामा ट्रेलर (सीजे ३९ सी २७००) जात असताना उड्डाणपुलावर आल्यानंतर चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला.

