सोलापूर

Solapur News: अखेर 'सिद्धेश्वर' मोहोळ रेल्वे स्थानकात बुधवारी थांबली; नागरिकांचा तब्बल पाच वर्षाचा संघर्ष थांबला

Historic Relief for Mohol: सिद्धेश्वर एक्सप्रेस तब्बल पाच वर्षा नंतर पुन्हा नव्या उमेदीने मोहोळ रेल्वे स्थानकात जसी थांबली तसा या गाडीसाठी चा नागरिकांचा संघर्ष ही थांबला. कोरोना काळा अगोदर मोहोळ रेल्वे स्थानकात सर्वच गाड्या थांबत होत्या.
Historic day for Mohol: Siddheshwar Express halts at station after five years of struggle.
सकाळ डिजिटल टीम
-राजकुमार शहा

मोहोळ : कोरोना काळा पासून मोहोळ रेल्वे स्थानकात न थांबणारी "सिद्धेश्वर एक्सप्रेस" अखेर बुधवार ता 3 सप्टेंबर रोजी तब्बल पाच वर्षांनी रात्री 11 वाजता मोहोळ स्थानकात पुन्हा थांबताच प्रवासी व अन्य नागरिकांनी जल्लोष केला पेढे, भरवुन फटाके फोडुन आनंद व्यक्त केला. एक्सप्रेसचे चालक एस डी जाधव,सहाय्यक चालक अभिषेक यादव व स्टेशन मास्तर विनोद सिरसट यांचा उपस्थित नागरिकांनी पुष्पहार घालून सत्कार केला, व गाडी पुढे मार्गस्थ झाली.

railway
mohol
district
Solapur
Siddheshwar Express stop approval

