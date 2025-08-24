MLA Raju Khare: 'मोहोळचे आमदार राजू खरे मतदार संघातील समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी पुन्हा सक्रिय'; प्रकृतीत बऱ्यापैकी सुधारणा

-राजकुमार शहामोहोळ : गेल्या सुमारे महिन्या भरापासून उपचारासाठी दाखल असलेले मोहोळचे आमदार राजू खरे हे मोहोळ विधानसभा मतदार संघातील नागरिकांच्या अडचणी व समस्या सोडविण्यासाठी पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .गेल्या महिन्यात आमदार खरे यांच्यावर पुणे येथील एका खाजगी रुग्णालयात मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. विश्रांतीच्या कालावधीत ते मतदार संघातील नागरिकांपासून दूर होते. मात्र प्रकृतीत बऱ्यापैकी सुधारणा होताच आमदार खरे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी गेल्या दोन दिवसा पासून मतदार संघातील विविध नेत्यासह नागरिकांच्या गाठीभेटी घेणे सुरू केले आहे..गेल्या पंधरा दिवसां पूर्वी सर्वत्रच पाऊस पडला. त्यात पंढरपूरच्या नदीला पाणी सोडल्याने नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली गेली त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या पंचनाम्या बाबत त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. पंढरपूर तालुक्यातील 17 गावे मोहोळ विधानसभा मतदारसंघाला जोडली आहेत. दरम्यान मोहोळ तालुक्यातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आमदार खरे हे सोमवार ता 25 रोजी मोहोळ येथे दिवसभर उपलब्ध असणार असल्याचे त्यांचे निकटवर्तीयांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.