Mohol Crime New: मोहोळमध्ये ८५ वर्षीय वृद्धेला गंडा; दूध देण्याचे आमिष दाखवून ५० हजारांचे सोन्याचे दागिने लंपास

-राजकुमार शहामोहोळ : शेटफळ (ता. मोहोळ) येथील 85 वर्षीय गंगुबाई रामचंद्र करंडे या वृघ्देची दिशाभूल करून त्यांच्या अंगावरील सुमारे 50 हजार रुपये किमतीचे एक तोळा सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची घटना ता 22 ऑक्टोबर रोजी दुपारी घडली. या प्रकरणी ता 24 रोजी मोहोळ पोलीस ठाण्यात अज्ञात तीन चोरट्यां विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.या बाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार,गंगुबाई करंडे या वयोवृद्ध ता 22 रोजी दुपारी 1.15 वाजण्याच्या सुमारास चहा करण्यासाठी दुध आणण्यासाठी शेटफळ चौक येथे किरणा दुकाना मध्ये निघाल्या होत्या. त्या दरम्यान पंढरपूर-कुर्डुवाडी रस्त्यावरील हॉटेल ओम समोर पांढऱ्या रंगाची चारचाकी येऊन थांबली..त्यापैकी एकाने कुठे चालली असे विचारले, त्यावेळी त्यांनी दुध आणण्या साठी निघाले आहे असे म्हणाल्या. त्यावेळी त्या गाडीतील कांही जणांनी चला गाडीत बसा, तुम्हाला दुधाची पिशवी देतो असे म्हणुन त्या महिलेला गाडीत बसविले. जाताना त्यांनी करंडे यांना दमदाटी करून त्यांच्या कानातील फुले, झुबे व गळयातील मणी असे एकुण एक तोळा वजनाचे सोन्याची दागिने बळजबरीने काढुन घेतले व त्यांना गाडीतुन साधारण 1.30 वाजण्याच्या सुमारास मौजे रोपळे ते उपळाई या मधल्या रस्त्यावर सोडून निघुन गेले. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.त्यानंतर करंडे यांनी नातेवाईकांच्या मदतीने शेटफळ गाठले. या प्रकरणी गंगूबाई करंडे यांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात तीन अनोळखी व्यक्तीं विरुद्ध तक्रार दिली आहे. घटनेचा पुढील तपास मोहोळ पोलिस करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.