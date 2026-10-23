सोलापूर

Solapur Crime: मोहोळमध्ये चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा खून; स्कार्फने गळा आवळल्याची पतीची कबुली

Husband Accused of Strangling Wife With Scarf in Ashti: आष्टीत पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पतीविरुद्ध गुन्हा; मोहोळ पोलिसांकडून तपास सुरू
Ashti Mohol Murder Case Husband Accused of Strangling Wife With Scarf Following Repeated Disputes Over Character Suspicion

Ashti Mohol Murder Case Husband Accused of Strangling Wife With Scarf Following Repeated Disputes Over Character Suspicion

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सकाळ वृत्तसेवा
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मोहोळ : पत्नीच्या चारित्र्याविषयी संशय घेऊन वारंवार होणाऱ्या वादातून पतीने स्कार्फने गळा आवळून पत्नीचा खून केल्याची घटना आष्टी (ता. मोहोळ) येथे घडली. सुरेखा मारुती शेळके असे मृत महिलेचे नाव असून, या प्रकरणी पती मारुती संभाजी शेळके याच्याविरुद्ध मोहोळ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी साडेसहापूर्वी घडली.

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