Solapur Crime: मोहोळमध्ये चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा खून; स्कार्फने गळा आवळल्याची पतीची कबुली

मोहोळ : पत्नीच्या चारित्र्याविषयी संशय घेऊन वारंवार होणाऱ्या वादातून पतीने स्कार्फने गळा आवळून पत्नीचा खून केल्याची घटना आष्टी (ता. मोहोळ) येथे घडली. सुरेखा मारुती शेळके असे मृत महिलेचे नाव असून, या प्रकरणी पती मारुती संभाजी शेळके याच्याविरुद्ध मोहोळ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी साडेसहापूर्वी घडली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मारुती शेळके याने बुधवारी सायंकाळी पोलिस पाटील खासेराव भीमराव पाटील यांना फोन करून पत्नीचा स्कार्फने गळा आवळून खून केल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलिस पाटील घटनास्थळी गेले असता, मारुती शेळके आणि त्याचा मेहुणा उमेश बबन शेवाळे हे घराजवळील आंब्याच्या झाडाजवळ थांबलेले दिसले. सुरेखा या झाडाखाली मृतावस्थेत आढळल्या..पत्नीच्या अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत असल्याचे मारुती याने पोलिस पाटलांना सांगितले. याच कारणावरून स्कार्फने गळा आवळून खून केल्याचेही त्याने सांगितल्याची माहिती आहे. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...यानंतर पोलिस पाटील यांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून मारुती शेळके याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक आकाश शेळके पुढील तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.