Mohol Crime News: मोहोळ तालुक्यात पत्नीचा स्कार्फने गळा आवळून खून; पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल, नेमकं काय कारण?

-राजकुमार शहामोहोळ : पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याच्या संशया वरून पती-पत्नीत वारंवार वाद होत होते . त्याच कारणा वरून पतीने पत्नीचा स्कार्फने गळा आवळून खून केल्याची घटना आष्टी ता मोहोळ येथे ता 21 रोजी सांय 6.30 वाजण्या पुर्वी घडली . या प्रकरणी पती मारुती संभाजी शेळके याच्या विरोधात मोहोळ पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरातील एकच खळबळ उडाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.या बाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार,ता 21 रोजी सायंकाळी 6.30 वाजण्याच्या सुमारास मारुती संभाजी शेळके रा. आष्टी याने पोलीस पाटील खासेराव भिमराव पाटील यांना फोन करून पत्नी सुरेखा मारुती शेळके हिचा स्कार्फने गळा आवळून खून केल्याचे सांगितले व याबाबत पोलिसांना कळविण्यास सांगितले. .त्यानंतर तात्काळ खासेराव पाटील हे घटना स्थळी गेले असता मारुती शेळके व त्याचा मेहुणा उमेश बबन शेवाळे हे राहत्या घराजवळ, आंब्याच्या झाडा जवळ थांबलेले दिसले. तेथे मयत सुरेखा ही आंब्याच्या झाडाखाली मृतावस्थेत पडलेली आढळली. मारुती शेळके याने पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याच्या संशया वरून त्यांच्यात वारंवार वाद होते. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी... त्याच कारणा वरून स्कार्फने गळा आवळून खून केल्याचे पोलीस पाटील खासेराव पाटील यांना सांगितले. त्यानंतर पाटील यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यात येऊन तक्रार दिली. त्या वरून मारुती संभाजी शेळके याच्या विरुद्ध मोहोळ पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन, अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक आकाश शेळके करित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.