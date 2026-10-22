सोलापूर

Mohol Crime News: मोहोळ तालुक्यात पत्नीचा स्कार्फने गळा आवळून खून; पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल, नेमकं काय कारण?

Mohol Wife Murder Case Police Probe Marital Dispute: आष्टीत पत्नीचा मृत्यू; पतीनेच खुनाची माहिती दिल्याचे पोलिसांचे म्हणणे
Ashti Mohol Murder Case Husband Accused of Strangling Wife With Scarf Police Investigate Suspected Marital Dispute

Ashti Mohol Murder Case Husband Accused of Strangling Wife With Scarf Police Investigate Suspected Marital Dispute

esakal

राजकुमार शहा
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-राजकुमार शहा

मोहोळ : पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याच्या संशया वरून पती-पत्नीत वारंवार वाद होत होते . त्याच कारणा वरून पतीने पत्नीचा स्कार्फने गळा आवळून खून केल्याची घटना आष्टी ता मोहोळ येथे ता 21 रोजी सांय 6.30 वाजण्या पुर्वी घडली . या प्रकरणी पती मारुती संभाजी शेळके याच्या विरोधात मोहोळ पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरातील एकच खळबळ उडाली आहे.

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