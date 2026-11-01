सोलापूर

Solapur Farmer News: मोहोळमध्ये ५८ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; पोखरापूरमधील घटनेने परिसरात हळहळ

58 Year Old Farmer Found Dead at Farm in Pokharapur: शेतात ५८ वर्षीय शेतकरी मृतावस्थेत आढळले; मोहोळ पोलिसांकडून तपास सुरू
Pokharapur Farmer Death 58 Year Old Farmer Found Hanging in Farm Police Record Accidental Death in Mohol Maharashtra

Pokharapur Farmer Death 58 Year Old Farmer Found Hanging in Farm Police Record Accidental Death in Mohol Maharashtra

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : अज्ञात कारणावरून मोहोळ तालुक्यातील पोखरापूर येथील ५८ वर्षीय शेतकऱ्याने अज्ञात कारणावरून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना दि. 31 ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली अनिल विठ्ठल बाबर असे आत्महत्या केलेले चे नाव आहे . याप्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

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