Solapur Farmer News: मोहोळमध्ये ५८ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; पोखरापूरमधील घटनेने परिसरात हळहळ

मोहोळ : अज्ञात कारणावरून मोहोळ तालुक्यातील पोखरापूर येथील ५८ वर्षीय शेतकऱ्याने अज्ञात कारणावरून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना दि. 31 ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली अनिल विठ्ठल बाबर असे आत्महत्या केलेले चे नाव आहे . याप्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.. या बाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार मोहोळ तालुक्यातील पोखरापूर येथे अनिल बाबर हे कुटुंबासमवेत राहण्याचा असून शेती करून उपजीविका करतात.दि.31 रोजी सकाळी 7 30 वाजण्याच्या सुमारास अनिल बाबर यांच्या पत्नी जयश्री यांनी फोन करून फिर्यादी यांना सांगितले की, घरापासून काही अंतरावर असलेल्या स्वतःच्या शेतातील बांधावरील लिंबाच्या झाडास पती अनिल बाबर यांनी दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे सांगितले. .त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी त्या ठिकाणी जाऊन पाहिले असता, अनिल बाबर हे लिंबाच्या झाडास दोरीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत लटकलेले दिसून आले. त्यानंतर त्यांना खाली उतरवून शासकीय दवाखान्यात आणले असता डॉक्टरांनी मृत झाल्याचे घोषित केले . त्यानुसार पंकज परमेश्वर बाबर यांनी खबर दिली असून मोहोळ पोलीस ठाण्यात अज्ञात कारणावरून मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दिनकर चवरे करित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.