Mohol Ganesh Mandal Youth Death : गणेश मंडळात चक्कर येऊन 24 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; बेशुद्ध होऊन खाली जमिनीवर कोसळला अन्..., कार्यकर्त्यांमध्ये हळहळ

मोहोळ : मोहोळ (जि. सोलापूर) येथील मोरया गणेशोत्सव मंडळात असताना एका २४ वर्षीय तरुणाला अचानक चक्कर येऊन तो बेशुद्ध पडला. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना शनिवारी (दि. १९) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. अनुराग नामदेव पवार (वय २४, रा. जुनी नेताजी शाळा, वडर गल्ली, मोहोळ) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास अनुराग पवार हा मोहोळ येथील मोरया गणपती मंडळात असताना त्याला अचानक चक्कर आली आणि तो बेशुद्ध झाला. मंडळातील तरुणांनी तत्काळ त्याला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Sangameshwar Ganpati Visarjan : गणपती विसर्जनावेळी सोनवी नदीत 22 वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू, वडील वाचले, पण..; आजोबांसमोरच नातवाचा दुर्दैवी अंत.या प्रकरणी अनुराग याचा चुलत भाऊ आकाश धर्मा पवार यांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात खबर दिली. त्यानुसार पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस हेडकॉन्स्टेबल संतनाथ माने करीत आहेत..दरम्यान, या घटनेमुळे मोहोळ शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात तरुणांनी मोठी गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.