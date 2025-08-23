सोलापूर

Mohol Ganeshotsav : नो डिजे नो डॉल्बी, मोहोळ पोलीसांचा संकल्प; 'दैनिक सकाळ'च्या डॉल्बी मुक्त सोलापूरसाठी मोहोळ पोलिसांचे पाठबळ

आगामी काळात येऊ घातलेला गणेशोत्सव 'नो डीजे नो डॉल्बी' संकल्पनेतून साजरा करू. डॉल्बीमुळे अनेकांना शारीरिक आजार झाले आहेत, तर अनेकांचा मृत्यू झाला आहे.
मोहोळ - आगामी काळात येऊ घातलेला गणेशोत्सव 'नो डीजे नो डॉल्बी' संकल्पनेतून साजरा करू. डॉल्बीमुळे अनेकांना शारीरिक आजार झाले आहेत, तर अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव ही संकल्पना सर्वांनी राबवावी. आम्ही डॉल्बी धारकांना त्यांची बैठक घेऊन डॉल्बी न लावण्या बाबत समज देणार आहोतच.

