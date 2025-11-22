Mohol Political Violence: मोहोळचं रक्तरंजित राजकारण, पंडित देशमुखांच्या हत्येनंतर काय-काय घडलं? पाईंट टू पाईंट माहिती

अनगर नगरपरिषदेतील बिनविरोध निवडणुकीच्या गदारोळानंतर आता बाहेर येतायत पडद्यामागची रक्तरंजित पानं… उमेश पाटील यांचे थेट आरोप, २००५ मधील पंडित देशमुख हत्याकांडाची जुनी धग आणि विधानसभेत पेटलेला खळबळजनक वाद! नेमकं काय घडलं होतं? कोण कोणावर का संतापलं होतं? चला, पाईंट टू पाईंट संपूर्ण चित्र उलगडूया….शिवसेनेचे तालुका उपप्रमुख पंडित देशमुख यांच्यावर ६ एप्रील २००५ ला अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्ययात्रेत सहभागी असलेल्या काही तरुणांनी या वेळीही दगडफेक केली, तसेच दोन पोलिसांना मारहाण केली. पोलिसांनी जमावाला शांत करण्यासाठी अश्रुधुराची एक नळकांडी फोडली. शहरात कडकडीत 'बंद' होता. अंत्ययात्रेच्या पुढे व मागेही पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा होता. जमावाचा पोलिसांवर अधिक राग असल्याचे दिसून आले. मोहोळ बसस्थानकाजवळ अंत्ययात्रेतील काहींनी दोन पोलिसांना जबर मारहाण केली. दगडफेकीत पोलिसांच्या गाडीच्या काचा फुटल्या.यापूर्वी पंडित देशमुखांचा मृतदेह पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारातच ठेवण्यात आला होता. रात्री उशिरा तक्रार दाखल केल्यानंतर मृतदेह हलविण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपअधीक्षक एम. यू. कर्जतकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यानंतर तेव्हा शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष असलेले उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी मोहोळमध्ये आले होते. उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. तेव्हा गृहमंत्री होते. आर आर पाटील. हे प्रकरण विधानसभेत देखील गाजलं.विधानसभेत काय घडलं होतं?पंडित देशमुखांचा खून व त्यानंतरच्या दंगलीच्या घटना याबाबतचा तपास वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने केला जाईल, असे आश्वासन आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत दिले होते. मात्र, या विषयावर तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव अध्यक्षांनी नाकारल्याने सभागृहात युतीच्या सदस्यांनी गदारोळ करीत कामकाज रोखून धरले. हा स्थगन प्रस्ताव स्वीकारावा, यासाठी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले होते..Pandit Deshmukh Murder Case: संतोष देशमुख हत्येपेक्षाही भयंकर, काय होतं पंडित देशमुख हत्याकांड? बाळराजेंवर गंभीर आरोप.आता मोहोळचं रक्तरंजित राजकारण समजून घेऊयामोहोळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे राजकीय वैमनस्य चांगलचं वाढलं होतं. त्यासाठी दोन्ही बाजूंचे नेते जबाबदार होते. आमदार राजन पाटील यांचे चिरंजीव बाळराजे पाटील आणि मोहोळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक बंडगर या दोघांकडे पंडीत देशमुखांच्या खुनाच्या संशयाची सुई होती. हे एकूणच प्रकरण जितकं भीषण होतं, त्यापेक्षाही घाणेरडे होते त्यामागचे राजकारण.सुमारे दोन वर्षांपूर्वी, म्हणजे पंडींत देशमुखांच्या हत्येपूर्वी माढा तालुक्यात शिवसेनेचा मेळावा झाला होता. त्या वेळी आमदारांच्या अनगर गावी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची बाचाबाची झाली. त्याचेही पडसाद लगेच जाळपोळ व दगडफेकीत उमटले. माझ्या मतदारसंघात दुसऱ्या कोणालाही राजकीय हालचाली करता येणार नाहीत, हा हुकूमशाही पवित्रा आणि त्याला हिंसक मागनि उत्तर.. या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीशी विसंगत आहेत. अन् मोहोळमध्ये हेच घडलं..तेथील पोलिस निरीक्षक बंडगर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी असल्याप्रमाणे अन्य राजकीय पक्षांशी वागतात, असा आरोप केला जात होता. त्यावेळी वृत्तपत्रात तशा बातम्या देखील आल्या होत्या. खुद्द आमदारांच्या चिरंजीवाची मोहोळ परिसरातील सुप्त दहशत होती. अवैध प्रवासी वाहतुकीचे ते 'बाळराजे' समजले जायचे.नेमका राजकीय वाद काय होता?तेव्हाचे मोहोळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजन पाटील यांच्याविरोधात राजकीय कारवाया आणि मोहोळ तालुक्यात आर. पी. ग्रुपच्या स्थापनेवरून होत असलेल्या वादावादीतून पंडित देशमुख यांचा खून झाल्याची चर्चा होती..पंडित देशमुख मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्तेमृत पंडित देशमुख मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते, विधानसभा निवडणुकीपासून ते आमदार पाटील यांच्याविरोधात गेले. त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. निवडणुकीत पाटील यांच्याविरोधात आक्रमक भाषणे केली. त्यानंतर शिवसेनेचे दक्षिण सोलापूरचे आमदार रतिकांत पाटील यांच्या नावाने असलेल्या आर. पी. ग्रुपची स्थापना पंडित देशमुख यांनी मोहोळमध्ये केली. त्यावरून आमदार पाटील यांचे समर्थक व पंडित देशमुख यांच्यामध्ये सतत वादावादी, भांडणे होत होती. या भांडणातूनच रक्तपात घडल्याची चर्चा मोहोळमध्ये होती. तसेच तक्रारीमध्ये देखील हे खुनाचे कारण असल्याचा उल्लेख होता.पंडित देशमुख राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्या 'भावजयीने शिवसेनेच्या सीमा पाटील यांच्याविरुद्ध पंचायत समितीची निवडणूक लढवली होती. त्यात त्या पराभूत झाल्या होत्या. पुढे विधानसभा निवडणुकीपासून पंडित देशमुख शिवसेनेमध्ये आले. तरी त्यांचे दोघे भाऊ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच होते. शिवसेनेतला प्रवेश, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान जाहीर सभेतील आक्रमक भाषणे व आर. पी. ग्रुपची स्थापना यामुळे विरोधकांशी पंडित देशमुख यांची सतत धुसफूस होत होती, आणि हीच धुसफूस संपली एका हत्येने....Pandit Deshmukh Murder Case: कोण होते पंडित कमलाकर देशमुख, कशी झाली होती हत्या? सोलापूर हादरवणारी Exclusive माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.