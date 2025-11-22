सोलापूर

Mohol Political Violence: मोहोळचं रक्तरंजित राजकारण, पंडित देशमुखांच्या हत्येनंतर काय-काय घडलं? पाईंट टू पाईंट माहिती

politics behind murder of Pandit Deshmukh : पंडित देशमुख हत्येनंतर उसळलेला हिंसाचार, विधानसभेत गाजलेला वाद, नाती-गोती-वैमनस्य, संपूर्ण तालुक्याची राजकीय दिशा बदलून टाकणाऱ्या घटनांचा थरारक मागोवा
अनगर नगरपरिषदेतील बिनविरोध निवडणुकीच्या गदारोळानंतर आता बाहेर येतायत पडद्यामागची रक्तरंजित पानं… उमेश पाटील यांचे थेट आरोप, २००५ मधील पंडित देशमुख हत्याकांडाची जुनी धग आणि विधानसभेत पेटलेला खळबळजनक वाद! नेमकं काय घडलं होतं? कोण कोणावर का संतापलं होतं? चला, पाईंट टू पाईंट संपूर्ण चित्र उलगडूया…

