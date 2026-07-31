Mohol Politics: मोहोळचे राजस्व समाधान शिबिर ऐनवेळी रद्द; आमदार राजू खरे म्हणाले, 'मलाच निमंत्रण नव्हते', नेमकं घडलं तरी काय?

-राजकुमार शहामोहोळ: मोहोळ तालुक्यातील राजकीय कुरघोड्या संपता संपेनात, मात्र याचा मोठा फटका सर्वसामान्याला बसत आहे. त्यांना वाली कोण? अशी चर्चा आता तालुक्यात सुरू झाली आहे. दरम्यान शुक्रवार ता 31 जुलै च्या कार्यक्रमाची मला पत्रिकाच नाही, त्यामुळे मला काहीही माहिती नाही असे सांगून आमदार राजू खरे यांनी मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, शुक्रवार ता 31 जुलै रोजी मोहोळ तहसील कार्यालयाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसा निमित्त व माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित (दादा) पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज राजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमाच्या पत्रिका ही गावोगावी वितरित केल्या होत्या. तसेच समाज माध्यमावर ही त्या टाकण्यात आल्या होत्या. या शिबिरात विविध दाखले, उतारे, एसटी महामंडळाचे प्रवास कार्ड यासह अन्य सुविधा सर्वसामान्याला देण्याचे आयोजन करण्यात आले होते..कार्यक्रमाचे आयोजन जागे अभावी मोहोळ शहरा पासून किमान दोन किलोमीटर अंतरावरील एका मंगल कार्यालयात करण्यात आले होते. सर्व तयारी झाली होती. त्यासाठी शासकीय कर्मचारी गेल्या दोन दिवसा पासून परिश्रम घेत होते. या शिबिरा साठी तालुक्यातील विविध गावातील सर्वसामान्य नागरिकासह शाळकरी मुले,अपंग, अंध व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या. त्यांना त्यांच्या गावा कडून येण्याचा व शहरातील बस स्थानका पासून शिबिर स्थळा पर्यंत जाण्याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला..या कार्यक्रमासाठी दोन खासदार, दोन आजी-माजी आमदार, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्या सह नगरपरिषद व नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष यांना आमंत्रित केले होते. मात्र ऐनवेळी कुठे माशी शिंकली हे कुणालाही माहिती झाले नाही. हा कार्यक्रम रद्द झाल्याची चर्चा सुरू झाली. फोनाफोनी झाली त्यांनीही कार्यक्रम रद्द झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वांची एकच धावपळ उडाली. अनेकानी आपला राग व्यक्त केला, तर पाय आपटत कार्यक्रम स्थळावरून काढता पाय घेतला..कार्यक्रम रद्द झाल्याचे समजतात ही राजकीय कुरघोडी असल्याची चर्चा शिबिर स्थळावर सुरू झाली. राजकारण्यां च्या राजकीय कुरघोड्या झाल्या पण सर्वसामान्यांचे काय? त्यांची भात व सांबरा वर बोळवण करण्यात आली. दरम्यान माजी आमदार राजन पाटील कार्यक्रमा।साठी आले होते, मात्र त्यांना कार्यक्रम रद्द झाल्याचे समजताच त्यांना आल्या पावली परत फिरावे लागले. .मी मोहोळ विधानसभा मतदार संघाचा विद्यमान आमदार आहे. मला या कार्यक्रमाची कसलीही माहिती नाही. शासकीय शिष्टाचारा प्रमाणे मला पत्रिका तहसीलदारांनी बाय हॅंड देणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे मी पूर्ण या कार्यक्रमा पासून अनभिज्ञ आहे. पत्रिकेत नाव असून काय उपयोग?राजू खरे, आमदार,मोहोळ.मला शिबिरा साठी आमंत्रण होते. त्या अनुषंगाने मी वेळेत आलो होतो. परंतु कार्यक्रम स्थळी गेल्यावर मला कार्यक्रम रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. हा शासकीय कार्यक्रम होता, राजकीय नव्हता. शासकीय कार्यक्रम रद्द होतोच कसा? अशी शिबिरे घेण्याचा आजचा हा शेवटचा दिवस आहे. कार्यक्रम रद्द झाल्याने त्या कार्यक्रमा पासून तालुका वंचित राहू शकतो.राजन पाटील, माजी आमदार,मोहोळ.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.तांत्रिक कारणा मुळे मोहोळचे शिबिर रद्द झाले आहे. पंढरपूरच्या नदीला मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्याने आम्ही त्या ठिकाणी आहोत. दोन दिवसा नंतर ते शिबिर होणार आहे.सचिन इथापे, प्रांताधिकारी, पंढरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.