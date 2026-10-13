Solapur Road Accident: बहिणीला भेटून गावाकडे परतत होते; अज्ञात वाहनाची धडक, ४८ वर्षीय भावाचा मृत्यू

-राजकुमार शहामोहोळ : बहिणीला भेटून दुचाकी वरून परत गावाकडे निघालेल्या भावाला अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने त्यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना दि.१२ ऑक्टोंबर रोजी सकाळी ८:३० वाजण्याच्या सुमारास शेटफळ गावच्या हद्दीत माढा रोडवरील भांगे वांगे वस्ती जवळ घडली. शहाजी अर्जुन पौळ असे अपघातातील मृताचे नाव आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार, तडवळे ता बार्शी येथील शहाजी पौळ वय - ४८ हे बहिणीला भेटायला सिद्धेवाडी ता मोहोळ येथे दि. ११ ऑक्टोबर रोजी आपल्या लुना दुचाकी क्र. एम.एच. १३,ई डब्लू. ०४६९ वरून आले होते . बहिणीची भेट घेऊन तिची चौकशी करून परत सोमवार दि . १२ ऑक्टोंबर रोजी सिद्धेवाडी येथून दुचाकी वरून शेटफळ ते माढा रस्त्याने सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास निघाले होते..त्या दरम्यान शेटफळ ते माढा रोडवरील भांगे वांगे वस्ती जवळ आले असता त्यांच्या लुना दुचाकीला अज्ञात चारचाकी वाहनाने धडक दिल्याने ते रोडवर पडुन त्यांच्या डोक्याला, चेह-यावर मार लागुन ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय मोहोळ येथे दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासुन उपचारा पुर्वीच मयत घोषीत केले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...या प्रकरणी महादेव पांडुरंग केसरे रा.इर्लेवाडी ता. बार्शी यांनी मोहोळ पोलीसात खबर दिली असून पोलिसांनी अज्ञात वाहन चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास मोहोळ पोलीस ठाण्याचे अपघात विभागाचे पोलीस हेडकॉन्स्टेबल ज्ञानेश्वर चव्हाण करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.