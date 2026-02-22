Sambhaji Maharaj Statue Mohol : सोलापुरातील मोहोळ शहरात विनापरवानगी छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारला, पोलिस छावणीचे स्वरूप

Solapur Mohol Sambhaji Maharaj : सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ शहरात विनापरवानगी छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात आल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माहितीनुसार, काल मध्यरात्री ‘शंभूप्रेमीं’कडून मोहोळ एसटी स्टॅन्डसमोरील चौकात पुतळा उभारण्यात आला. सकाळी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास येताच पुतळा हटविण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या. संबंधित ठिकाणी उभारणीसाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..मात्र पुतळा हटवण्याच्या हालचालींना स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. “हा पुतळा हटवला तर मोहोळ बंद ठेवू,” असा इशारा शंभूप्रेमींनी दिला आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Solapur : मारायचं होतं सासूला, पण पतीचा मृत्यू; प्रेमप्रकरणातून विषप्रयोग, पत्नी अन् प्रियकराला अटक.दरम्यान, पुतळा उभारण्यात आलेल्या एसटी स्टॅन्ड चौकात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होत आहे. पुतळा पाहण्यासाठी लोकांची सतत वर्दळ सुरू असून वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. संभाव्य वाद टाळण्यासाठी पोलिसांनी पुतळ्याभोवती जाळ्या लावून परिसर बंदिस्त केला आहे..मोहोळ पोलिसांकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात असून अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पुतळा हटवण्याच्या मुद्द्यावरून पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, प्रशासन याप्रकरणी नेमकी काय भूमिका घेते आणि पुढील निर्णय काय होतो याकडे संपूर्ण मोहोळचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.