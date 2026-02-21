Mohol News : मोहोळ तालुक्यातील अपघातात एका वर्षात 749 जणांचा मृत्यू; तर शेतरस्ते व बांध फोडीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात

मोहोळ - मोहोळ तालुक्यात ग्रामीण भागातील शेत रस्ते व बांधफोडी या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत, तर अपघातांचे प्रमाण ही मोठे आहे. एका वर्षात 749 जणांचा अपघातात मृत्यू झाला या बाबी अतिशय गंभीर असून, यावर सर्व वरिष्ठांच्या व शहर वासीयांच्या मदतीने उपाययोजना करणार असल्याची माहिती मोहोळ पोलीस ठाण्याचे नूतन पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी दिली..मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांची पुणे ग्रामीण येथे बदली झाली, त्यांच्या जागी पोलीस निरीक्षक पोवार यांनी पदभार घेतला आहे त्यावेळी वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते.पोलीस निरीक्षक पोवार म्हणाले, अनेक व्यापाऱ्यांनी दुकानाच्या बाहेर वाहतुकीला अडथळा होईल असे स्टॅन्ड बोर्ड लावले आहेत. ते त्यांनी काढून घेऊन रस्ता मोकळा करावा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल. महिन्यातून एकदा सर्व खाते प्रमुखांची बैठक आयोजित करून शहरातील अडचणीवर काय उपाय योजना करता येतील यावर चर्चा घडवून आणणार आहे..नगरपरिषदेला कोट्यवधीचा निधी शासना कडून प्राप्त होतो. मात्र शहरात गल्लोगल्ली घाणीचे साम्राज्य आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात येते, रोगराईचे प्रमाण वाढते त्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाशी चर्चा करून उपाय योजना बाबत त्यांना सूचना देणार आहे..शहरातील व शहरा बाहेरून येणाऱ्या दुचाकी व चार चाकी वाहनांना नंबर प्लेट नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. एखादा अपघात झाला तर कायदेशीर प्रक्रियेला मोठी अडचण होते, अपघातात मरण पावलेल्याचे व जखमीचे कुटुंब उघड्यावर पडते..त्यासाठी जिल्हा वाहतूक शाखा व मोहोळ पोलीस ठाण्यातील वाहतूक शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय महामार्ग, पालखी मार्ग या ठिकाणी धडक कारवाईची मोहीम येत्या दोन-तीन दिवसात सुरू करत, वाहने जप्त करणार असल्याचेही पोलीस निरीक्षक पोवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.