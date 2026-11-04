सोलापूर

Solapur Crime: वयोवृद्ध दाम्पत्य पोर्चमध्ये झोपले अन् चोरट्यांनी डाव साधला! पोखरापूरमध्ये ४.२७ लाखांचा ऐवज लंपास

Elderly Couple Targeted in Midnight Theft in Mohol: घरात प्रवेश करून दोन बेडरूममधील कपाटे फोडली; मोहोळमध्ये लाखोंची घरफोडी
Pokharapur Theft Case in Mohol Gold Jewellery and Cash Worth 4.27 Lakh Stolen While Elderly Couple Sleeps Outside

Pokharapur Theft Case in Mohol Gold Jewellery and Cash Worth 4.27 Lakh Stolen While Elderly Couple Sleeps Outside

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मोहोळ: दरवाजाला बाहेरून कडी लावून पोर्चमध्ये वयोवृद्ध पती-पत्नी झोपले होते. याचा फायदा उचलत चोरट्यांनी घरात प्रवेश करत दोन बेडरूम मधील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण 4 लाख 27 हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. जाताना शेजारच्या वस्तीवरील शेतकऱ्याची दुचाकी ही पळवून नेल्याची घटना पोखरापूर ता मोहोळ येथे दि 3 नोव्हेंबर रोजी मध्ये रात्री घडली.

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