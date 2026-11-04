Solapur Crime: वयोवृद्ध दाम्पत्य पोर्चमध्ये झोपले अन् चोरट्यांनी डाव साधला! पोखरापूरमध्ये ४.२७ लाखांचा ऐवज लंपास

मोहोळ: दरवाजाला बाहेरून कडी लावून पोर्चमध्ये वयोवृद्ध पती-पत्नी झोपले होते. याचा फायदा उचलत चोरट्यांनी घरात प्रवेश करत दोन बेडरूम मधील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण 4 लाख 27 हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. जाताना शेजारच्या वस्तीवरील शेतकऱ्याची दुचाकी ही पळवून नेल्याची घटना पोखरापूर ता मोहोळ येथे दि 3 नोव्हेंबर रोजी मध्ये रात्री घडली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार, पोखरापूर येथील लेंगरे बाबर वस्तीवर रणजीत राजेंद्र लेंगरे हे कुटुंबा समवेत राहात आहेत. दिनांक 3 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास कुटुंबातील सर्वजण एकत्रित जेवण करून झोपी गेले. त्यांचे आई-वडील घराच्या समोर असलेल्या पोर्चमध्ये झोपले होते, तर भावजय प्रतिभा या त्यांच्या खोलीत झोपल्या होत्या व फिर्यादी रणजीत लेंगरे हे जनावरांच्या पत्रा शेडमध्ये झोपले होते. पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास त्यांना थंडी वाजू लागल्याने ते घरात झोपण्या साठी घरा जवळ गेले. .त्यावेळी घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याने त्यांनी पोर्च मध्ये झोपलेल्या आई-वडिलांना झोपेतून उठवून दरवाजा बंद असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी घराच्या खिडकीतून त्यांच्या भावजय प्रतिभा यांना जोरजोरात हाका मारल्या. मात्र, त्या उठल्या नाहीत. त्यामुळे रणजीत यांनी किचन मधून घरात प्रवेश केला..त्यावेळी त्यांच्या व त्यांच्या भावाच्या खोलीतील कपाटातील साहित्य अस्ताव्यस्त पडले होते. रणजीत यांच्या कपाटात ठेवलेले सोन्याचे दागिने चोरीला गेले होते, तर त्यांचा भाऊ अमर याच्या खोलीतील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कमही गायब होती. यामध्ये एक लाख तीन हजार रुपये रोख रक्कम,व सोन्याचे दागिने असा मिळून 4 लाख 27 हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.जाताना शेजारच्या वस्तीवरील चंद्रकांत लेंगरे यांची 20 हजार रुपये किमतीची दुचाकीही पळवली. याशिवाय जयंत मोहोळकर, उमेश मोहोळकर व राजीव मोहोळकर यांच्या घरीही चोरी झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यां विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी घटना स्थळी भेट देऊन गुन्हे शाखेच्या पथकाला तपासाच्या सूचना दिल्या. या घटनेचा अधिक तपास मोहोळ पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.