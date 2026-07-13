सोलापूर

Solapur Crime: मोहोळ हादरले! २६ वर्षीय विवाहित युवकाने जीवन संपवले; पत्नी, तिच्या प्रियकराचा त्रास अन् काय घडलं..

Family dispute leads to police case in Mohol: पत्नीच्या प्रेमसंबंधांमुळे सततच्या मानसिक छळाला कंटाळून तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; पत्नी व तिच्या प्रियकरावर गुन्हा दाखल
Solapur: Police Register Abetment Case After 26-Year-Old Married Man's Death

Solapur: Police Register Abetment Case After 26-Year-Old Married Man's Death

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मोहोळ: पत्नीच्या प्रेम संबंधांमुळे तिच्या बरोबर होणाऱ्या सततच्या भांडणाला व तिच्या कडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून, तसेच तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून एका २६ वर्षीय युवकाने राहत्या घरी लोखंडी पाईपला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

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