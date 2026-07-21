Pandharpur Wari: मोहोळ तालुका भक्तिमय! शेगावच्या गजानन महाराज पालखीचे उत्साहात स्वागत, वारकऱ्यांवर पुष्पवृष्टी

मोहोळ: सालाबाद प्रमाणे आषाढी वारी करिता पंढरीच्या विठूरायाच्या भेटीसाठी आसुसलेल्या शेगांव येथील श्री संत गजानन महाराज पालखी सोहळयाने मंगळवार ता 21 जुलै सकाळी मोहोळ तालुक्यात प्रवेश केला .तालुका वासीयांच्या वतीने तहसीलदार सचिन मुळीक व जिल्हा परिषद सदस्य सचिन जाधव यांनी शिंगोली - तरटगाव येथे मोठ्या उत्साही व भक्तीमय वातावरणात या पालखीचे स्वागत केले. पालखीने आज मोहोळ तालुका ओलांडून पंढरपूर कडे प्रस्थान ठेवले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.विदर्भाचं प्रति पंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या संत श्री गजानन महाराजांचा शेगाव येथून 21 जून रोजी पंढरपूरच्या आषाढी एकादशी साठी निघालेला पालखी सोहळा तब्बल एक महिन्याच्या प्रवासा नंतर मोहोळ तालुक्यात दाखल झाला.पालखीच्या दर्शनासाठी भाविकांची मांदियाळी दाटली होती.पालखी सोहळा काल तिऱ्हे ( ता उ. सोलापूर ) येथे मुक्कामी होता. सकाळी साडे पाच च्या सुमारास तिऱ्हेकरांचा निरोप घेत सीना नदी ओलांडून या पालखी सोहळ्याने शिंगोली -तरटगाव येथे मोहोळ तालुक्यात प्रवेश केला. तहसीलदार सचिन मुळीक,जिल्हा परिषद सदस्य सचिन जाधव यांनी पालखीचे स्वागत येथील केले.यावेळी ,जिल्हा दूध संघाचे उपाध्यक्ष दीपक माळी, गटविकास अधिकारी विवेक जमदाडे,सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बसवेश्वर जकीकोरे ,आदी यावेळी उपस्थित होते..स्वागतानंतर मेघांनी आच्छादलेल्या सकाळच्या रम्य वातावरणात वारकऱ्यांनी शिस्तबद्ध पावले टाकत कामती कडे मार्गक्रमण केले . पालखीचे सकाळी आठच्या सुमारास कामती खुर्द येथे आगमन झाले . स्वागता साठी पालखी मार्गावर आकर्षक रांगोंळ्या व फुलांच्या पायघडया घालण्यात आल्या होत्या. ग्रामस्थांच्या वतीने वैष्णव जनांना भोजन देण्यात आले .याकामी श्री संत गजानन महाराज भक्त मंडळाच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले..भोजनोत्तर अल्पशा विश्रांती नंतर सकाळी साडेनऊच्या सुमारास मुखाने हरिनामाचा जयघोष करीत वैष्णवजन कामती बुद्रुक कडे मार्गस्थ झाले.येथेही ग्रामस्थानी पालखीचे स्वागत केले. वाघोली सूतगिरणी येथे अभिजित ढोबळे व सहका-यांनी स्वागत केले, वारकऱ्यांना अल्पोपहाराचे वाटप केले. या नंतर हा सोहळा वाघोली मार्गे पंढरीकडे मार्गस्थ झाला .वाघोली येथे माजी सरपंच रामचंद्र पतंगे यांनी पालखी सोहळ्यातील वारकऱ्यांना महाप्रसादाचे वाटप केले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rदरम्यान पालखी मार्गावर बेगमपूर येथील जनार्दन शिवशरण, जिल्हा परिषद सदस्या करुणाताई शिवशरण यांच्या संकल्पनेतून यंदा वारकऱ्यांना भेटवस्तू देण्यात आली. येथे युवा उद्योजक सोमेश म्हेत्रे,माजी सरपंच विनोद सोनवले, डॉ.बाळासाहेब सरवळे,विनोद विभूते मित्र मंडळाच्या वतीने महाप्रसाद वाटप करण्यात आले.अनेक ठिकाणी विविध संघटना, सामाजिक संस्था व भाविकांकडून वारकऱ्यांना चहा, फराळाचे वाटप करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.