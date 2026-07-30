Solapur News: मोहोळमध्ये तरुणीने गळफास घेऊन जीवन संपवले; तरुणी बँक कर्मचारी अन् काय घडलं..

मोहोळ: अज्ञात कारणावरून मोहोळ शहरात राहणाऱ्या २४ वर्षीय तरुणीने बुधवारी (ता. २९) पहाटे ५ वाजण्याच्या पूर्वी राहत्या घरी पंख्याला साडीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणी मोहोळ पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. कीर्ती किसन शेजाळ असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.शहरातील अण्णा भाऊ साठे नगर परिसरात किसन शेजाळ हे आपल्या कुटुंबासमवेत राहतात. त्यांची मुलगी कीर्ती ही आसीसीआय बँकेत नोकरीस आहे. बुधवारी पहाटे कीर्तीचे वडील किसन व आई हे त्यांचे राहत्या घराच्या दुसऱ्या खोलीचा दरवाजा वाजवित असल्याचे पाहुन त्यांचे बंधू बिरुदेव शेजाळ हे त्या ठिकाणी गेले. .त्यावेळी दरवाजा वाजवूनही कीर्ती ही आतमधून काही प्रतिसाद देत नव्हती. त्यावेळी तीच्या कुटुंबियांनी खिडकीची काच फोडून आतमध्ये पाहिले असता, कीर्ती ही लोखंडी पंख्यास लटकत असल्याचे दिसले. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.दरवाजा तोडून तिला तत्काळ ग्रामीण रुग्णालय मोहोळ येथे आणले असता तेथील डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच किर्ती मृत झाल्याचे घोषीत केले. या प्रकरणी बिरुदेव महादेव शेजाळ यांनी मोहोळ पोलिसात माहिती दिली असून तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक धुमाळ करीत आहेत. तपासानंतरच घटनेचे कारण समोर येईल असे पोलिसांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.