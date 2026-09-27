Mohole News: मोहोळमध्ये चाराटंचाई, पाणीटंचाई अन् विजेचा प्रश्न ऐरणीवर; आजी-माजी आमदार मात्र एकमेकांवर टीकेत व्यस्त

मोहोळ : तीव्र चाराटंचाई, पाणीटंचाई, विजेचा प्रश्न, पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडलेला मोहोळ तालुका हे अत्यंत ज्वलंत प्रश्न मोहोळ तालुक्याच्या जनते पुढे असताना मोहोळचे आमदार राजू खरे व माजी आमदार यशवंत माने हे मात्र एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यात गुंतले आहेत,एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी दोघेही जण सोडत नाहीत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मात्र करमणूक होत आहे, .Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.जनतेच्या भल्यासाठीच आम्ही काम करीत आहोत असा आव दोघे ही आणत असले तरी कामाचा नेमका माणूस कोण ? ही जनता ओळखून आहे. या बाबतीत सर्व सामान्य नागरिकां मधून तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे. चालू वर्षी एक नक्षत्र वगळता संपूर्ण चार महिन्यांचा पावसाळा कोरडा गेला. यात सर्वात वाईट अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसाय केला जातो. .मात्र चारा व वैरणी अभावी जनावरे सांभाळणे अडचणीचे झाले आहे. पावसा मुळे केलेली मका वाया गेली. पाच हजार रुपये गुंठ्याने ऊस विकत घेऊन जनावरांना घालणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्या बाहेरचे आहे. त्यावर उपाय होणे गरजेचे आहे. पाऊस पडला नसल्याने विहिरी व बोअर च्या पाणी पातळीत मोठी घट झाली आहे, त्यामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवू लागली आहे.. यात महावितरण तरी कसे मागे राहील. कागदावर आठ तास वीज, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळते पाच तासच त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना पाणी आहे त्यांना विजे अभावी पिकांना पाणी देणे अडचणीचे झाले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे व्यापारी वर्ग देखील चिंताग्रस्त आहे,यात भरीस भर म्हणून की काय पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नव्याने निर्मिती झाली असून, त्या कार्यालयाला मोहोळ तालुका जोडला आहे. .Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...भौगोलिक दृष्ट्या मोहोळ तालुका हा सोलापूरला जोडलेला राहावा म्हणून तालुका वाशीयांनी हरकती नोंदवल्या पण त्या शासन पातळीवर बेदखल करण्यात आल्या, या सारख्या प्रश्नाकडे उपाय योजना करून दिलासा देण्या ऐवजी, आजी-माजी आमदार मात्र एकमेकांवर टीका करून शाब्दिक ओरखडे घेण्यात धन्यता मानताहेत. सर्वसामान्यांच्या अडचणीचे यांना काय घेणे देणे नाही काय? आम्ही चुकलो काय? अशी खंत तालुका वाशिया मधून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.