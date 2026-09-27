सोलापूर

Mohole News: मोहोळमध्ये चाराटंचाई, पाणीटंचाई अन् विजेचा प्रश्न ऐरणीवर; आजी-माजी आमदार मात्र एकमेकांवर टीकेत व्यस्त

Mohole Faces Fodder Water and Electricity Crisis: मोहोळ तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई आणि विजेचा गंभीर प्रश्न; जनतेच्या जगण्याच्या प्रश्नांवर उपाययोजना न करता आजी-माजी आमदार मात्र परस्परांवरील टीकेत रममाण
Mohole Water Fodder and Electricity Issues Rise as Sitting and Former MLAs Trade Criticism Amid Drought Like Conditions

Mohole Water Fodder and Electricity Issues Rise as Sitting and Former MLAs Trade Criticism Amid Drought Like Conditions

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मोहोळ : तीव्र चाराटंचाई, पाणीटंचाई, विजेचा प्रश्न, पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडलेला मोहोळ तालुका हे अत्यंत ज्वलंत प्रश्न मोहोळ तालुक्याच्या जनते पुढे असताना मोहोळचे आमदार राजू खरे व माजी आमदार यशवंत माने हे मात्र एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यात गुंतले आहेत,एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी दोघेही जण सोडत नाहीत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मात्र करमणूक होत आहे,

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