Rajya Sabha: सावित्रीबाई फुलेंची वेशभूषा, नाकात नथ अन्‌ हाती संविधान; खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे यांची राज्यसभेतील शपथ ठरली लक्षवेधी!

सोलापूर : राज्यसभेतील नवनिर्वाचित सदस्यांच्या शपथविधी सोहळ्यात खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी अनोख्या पद्धतीने शपथ घेत सर्वांचे लक्ष वेधले. सावित्रीबाई फुले यांच्या वेशभूषेत, पारंपरिक इरकल साडी, नथ आणि कपाळावर चंद्रकोर असा साज परिधान करून त्या सभागृहात दाखल झाल्या. शपथ घेताना त्यांच्या हाती भारतीय संविधान होते, ज्यातून त्यांनी सामाजिक न्याय आणि समतेचा ठळक संदेश दिला..शपथ घेताना वाघमारे यांनी सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसह विविध महापुरुषांची नावे घेतली. तसेच त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही उल्लेख केला. मात्र, राज्यसभेच्या नियमांनुसार शपथ घेताना अशा उल्लेखांना परवानगी नसल्याने अधिकाऱ्यांनी त्यांना मध्येच थांबवले. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा नियमानुसार शपथ पूर्ण केली..माध्यमांशी बोलताना वाघमारे यांनी आपल्या वेशभूषेमागील उद्देश स्पष्ट केला. सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांच्या शिक्षणासाठी आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी केलेल्या कार्याची प्रेरणा संसदेत पोचवणे हा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.."माझ्या हाती संविधान होते, कारण बाबासाहेबांनी दिलेल्या या संविधानामुळेच आम्हाला अधिकार मिळाले आहेत. त्या मूल्यांनुसारच काम करणार आहे. मी केवळ खासदार म्हणून नाही, तर वंचित, महिला आणि सर्वसामान्यांचा आवाज म्हणून संसदेत काम करेन. माझ्या वेशभूषेतून आणि कृतीतून समाजाला एक संदेश द्यायचा होता की, शिक्षण आणि समानता हीच खरी प्रगती आहे. परंपरा आणि विचार यांचा संगम साधत समाजासाठी काम करणे ही माझी भूमिका राहील", अशी प्रतिक्रियाही शपथविधीनंतर खासदार वाघमारे यांनी व्यक्त केली.