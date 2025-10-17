सोलापूर

खासदार प्रणिती शिंदेंची राज्य सरकारवर टीका! 'नेत्यांच्या वादानंतर कार्यकर्ते रस्त्यावर'; भाजप-काँग्रेस कार्यकर्त्यांची आंदोलन

Political Tensions Escalate: सोलापुरच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासदार शिंदे यांच्या त्या वक्तव्याची खिल्ली उडविली. नेत्यांमधील शाब्दिक वादानंतर सोलापुरातील भाजप व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आज आंदोलन करत नेत्यांच्या वादात उडी घेतली आहे.
BJP and Congress workers protest in different areas of Maharashtra following leaders’ disputes; MP Praniti Shinde criticizes state government.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापूराच्या मुद्यावरून काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. सोलापुरच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासदार शिंदे यांच्या त्या वक्तव्याची खिल्ली उडविली. नेत्यांमधील शाब्दिक वादानंतर सोलापुरातील भाजप व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आज आंदोलन करत नेत्यांच्या वादात उडी घेतली आहे.

