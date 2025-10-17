खासदार प्रणिती शिंदेंची राज्य सरकारवर टीका! 'नेत्यांच्या वादानंतर कार्यकर्ते रस्त्यावर'; भाजप-काँग्रेस कार्यकर्त्यांची आंदोलन

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापूराच्या मुद्यावरून काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. सोलापुरच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासदार शिंदे यांच्या त्या वक्तव्याची खिल्ली उडविली. नेत्यांमधील शाब्दिक वादानंतर सोलापुरातील भाजप व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आज आंदोलन करत नेत्यांच्या वादात उडी घेतली आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.भाजपने दिले गुलाबाचे फूलभाजप नेते अनंत जाधव यांच्या वतीने गेट वेल सून खासदार प्रणिती शिंदे असे म्हणत खासदार शिंदे यांच्या प्रतिमेसमोर गुलाबाचे फूल ठेवले. खासदार शिंदे यांना एका बौद्धिक क्लासची गरज आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी आहे तेथे सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. तेथे आपण बौद्धिकचा क्लास लावावा अशी विनंती भाजपचे नेते अनंत जाधव यांनी केली. यावेळी माजी नगरसेवक विनायक विटकर, गणेश साखरे, देविदास चेळेकर, गोपाल झंवर, गौतम कसबे, मनोज मडकूनाईक, चेतन शर्मा, गिरीश ममाने आदी उपस्थित होते..काँग्रेसने फोडला भोपळाअतिवृष्टी आणि पूरस्थितीची वस्तुस्थिती मांडताना खासदार प्रणिती शिंदे यांनी शासनाच्या निष्काळजी कारभारावर तसेच पूरग्रस्त आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या फसव्या पॅकेजबाबत टीका केल्याने खासदार शिंदे यांच्यावर टीकेचा वर्षाव सुरू केल्याचा आरोप काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला. सोलापूर शहर युवक काँग्रेसतर्फे आज भाजप कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी टरबुज आणि भोपळा फोडून आंदोलन केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यावेळी युवक काँग्रेस अध्यक्ष गणेश डोंगरे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस विनोद भोसले, ब्लॉक अध्यक्ष तिरुपती परकीपंडला, उत्तर विधानसभा युवक काँग्रेस अध्यक्ष महेश लोंढे, विवेक कन्ना, सागर उबाळे, संजय गायकवाड आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.