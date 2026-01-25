Bribery Action: साेलापुरात महावितरणचा अभियंता लाचलुचपतच्या जाळ्यात; ऑनलाइन मंजुरीसाठी मागितले तीन हजार, जिल्ह्यात खळबळ!

सोलापूर : सौरऊर्जा संच मागणी अर्जास ऑनलाइन मंजुरी देण्यासाठी तीन हजारांची लाच घेतल्याप्रकरणी महावितरणच्या जुळे सोलापूर शाखेचे सहायक अभियंता अमित विलासराव रेडेकर (वय ४२, रा. गॅलेक्सी अपार्टमेंट, सिंधू विहार, जुळे सोलापूर, मूळ रा. रेडेकर गल्ली, उचगाव, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) यांच्याविरुद्ध विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .यातील तक्रारदार हे ग्राहकांच्या मागणीनुसार घरावर सौरऊर्जा संच बसविण्याचे काम करतात. त्यांनी जुळे सोलापुरातील एका ग्राहकाच्या घरावर वीजबिलानुसार ३.५ किलोवॅटचे सौरऊर्जा संच बसविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. तो अर्ज महावितरणच्या जुळे सोलापूर शाखेचे सहायक अभियंता रेडेकर यांच्याकडे आला होता. त्याला ऑनलाइन मंजुरी देण्यासाठी प्रतिकिलोवॅट एक हजार रुपयांप्रमाणे त्यांनी तीन हजार रुपयांची मागणी केली. त्यामुळे तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली..दोघांत ठरल्यानुसार शनिवारी (ता. २४) रेडेकर यांनी त्यांच्याकडून तीन हजारांची लाच स्वीकारली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याची खातरजमा करून विजापूर नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले, पोलिस निरीक्षक शैलेश पवार, रवींद्र लांभाते, फौजदार मल्लिनाथ चडचणकर, अंमलदार सायबण्णा कोळी, हवालदार सलीम मुल्ला, स्वामीराव जाधव, शिरीषकुमार सोनवणे, सचिन राठोड, राजू पवार, रवी हटखिळे, वाहनचालक राहुल गायकवाड, अक्षय श्रीराम यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.