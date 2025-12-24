सोलापूर

Solapur News : श्रमदाणातून उभा राहिला वनराई बंधारा; लवंगी गावात मुख्यमंत्री समृद्ध अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी!

Mukhyamantri Samruddha Abhiyan : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान अंतर्गत लवंगी येथे ग्रामस्थांच्या श्रमदाणातून वनराई बंधारा उभारण्यात आला. लोकसहभागातून जलसंधारण साधत शाश्वत ग्रामविकासाचा आदर्श निर्माण करण्यात आला आहे.
Vanrai Bandhara Constructed Through Community Participation

महेश पाटील
सलगर बुद्रुक(सोलापूर) : मंगळवेढा तालुक्यातील दक्षिण टोकाला दुष्काळी पट्यात येणाऱ्या मौजे लवंगी येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान अंतर्गत ग्रामस्थांच्या व कर्मचारी वर्गाच्या श्रमदाणातून ओढ्यावर वनराई बंधारा बांधण्यात आला.सदर बांधऱ्याच्या लोकार्पण प्रसंगी तालुक्यातील पंचायत समिती विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. सदर अभियानात लवंगी ग्रामपंचायतने सहभाग घेतला आहें. याप्रसंगी गट विकास अधिकारी जस्मिन शेख.

