Mohol News : मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोहोळच्या तरुण नगराध्यक्ष सिद्धी वस्त्रे सन्मानित; शहर विकासासाठी निधीची ग्वाही!

Mohol Mayor Siddhi Vastre : मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोहोळच्या तरुण नगराध्यक्ष सिद्धी वस्त्रे सन्मानित. शहर विकासासाठी निधीची ग्वाही देण्यात आली.
राजकुमार शहा
मोहोळ : मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मी मोहोळला आल्या नंतर शिंदे सेनेचा नगराध्यक्ष व नगरसेवक निवडून आणून, नगरपरिषदेवर भगवा फडकवा, शहराच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन तुम्ही पाळले आता आश्वासनाची पूर्तता करण्याची माझी जबाबदारी आहे असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला असल्याची माहिती शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांनी दिली.

