Mohol News : मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोहोळच्या तरुण नगराध्यक्ष सिद्धी वस्त्रे सन्मानित; शहर विकासासाठी निधीची ग्वाही!

मोहोळ : मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मी मोहोळला आल्या नंतर शिंदे सेनेचा नगराध्यक्ष व नगरसेवक निवडून आणून, नगरपरिषदेवर भगवा फडकवा, शहराच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन तुम्ही पाळले आता आश्वासनाची पूर्तता करण्याची माझी जबाबदारी आहे असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला असल्याची माहिती शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांनी दिली. .नुकतीच मोहोळ नगरपरिषदेची निवडणूक अत्यंत चुरशीने संपन्न झाली. त्यात शिंदे सेनेचे नगराध्यक्ष सिद्धी वस्त्रे या विजयी झाल्या, तर आठ नगरसेवक निवडून आले. हे सर्वजण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला मुंबई येथे गेले होते, त्यावेळी सर्वांचे कौतुक करून नगराध्यक्ष वस्त्रे व अन्य नगरसेवकांचा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सन्मान केला त्यावेळी ते बोलत होते..Solapur News : श्रमदाणातून उभा राहिला वनराई बंधारा; लवंगी गावात मुख्यमंत्री समृद्ध अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी!.मोहोळ शहरात अनेक समस्या आहेत. त्यात मुख्य समस्या शहरात येणारा मुख्य रस्ता, शिलंगण पांद रस्ता, हद्द वाढ भागातील पाणीपुरवठा, स्वच्छ न केलेल्या गटारी या समस्या वर्षानुवर्षे तशाच आहेत, त्या समस्या सोडविण्याचे मोठे आवाहन नगराध्यक्ष वस्त्रे यांच्या समोर आहे. यावेळी रोजगार हमी मंत्री भरतशेठ गोगावले, जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे, रामदास कदम जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांच्यासह सर्व नूतन नगरसेवक, शहरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.