Solapur Crime: विनापरवाना बंदूक बाळगली; मुंगशीचा तरुण अटकेत

सोलापूर : विनापरवाना आणलेली बंदूक विक्रीसाठी तरुण फिरत असल्याची खबर सोलापूर ग्रामीण पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार सापळा रचून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संशयितास जेरबंद केले. हणमंत बापू महाडिक (वय ३०, रा. मुंगशी, ता. माढा) असे त्याचे नाव आहे.

मुंगशीतील एका तरुणाकडे, ज्याच्यावर पूर्वीचे गुन्हे दाखल आहेत अशा हणमंत महाडिककडे विनापरवाना बंदूक असल्याची माहिती खबऱ्याने पोलिसांना दिली होती. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रितम यावलकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे, उपनिरीक्षक श्रीकांत गायकवाड यांच्या नेतृत्वातील पथकाने त्याला पकडण्याचे नियोजन केले.

कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कव्हेजवळील मुंगशी ते कव्हे रोडवर तो येणार असल्याची खबर पोलिसांना होती. त्यानुसार संत एकनाथ महाराज पालखी मार्गावरील संभाजी माळी यांच्या शेताजवळ पोलिसांनी सापळा रचला होता. बिटरगावाकडून एक तरुण येताना पोलिसांना दिसला. त्याला गराडा घालून जागेवरच पकडले.

त्याची झडती घेतल्यावर त्याच्या कंबरेला मागील बाजूला पॅन्टीत खोचलेली बंदूक आढळली. खिशात मॅग्झीन (गोळ्या) होते, त्यात दोन काडतुसे (गोळ्या) होती. पोलिसांनी या कारवाईत बंदूक, काडतुसे, दुचाकीसह एकूण एक लाख १० हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. हणमंत महाडिक हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर पूर्वीचे तीन गुन्हे दाखल आहेत.