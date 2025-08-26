सोलापूर

Solapur News: 'स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवेढ्यात महाविकास आघाडीत सामसूम'; आरक्षण सोडतीकडे लक्ष

Mangalwedha Politics: दहा महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, काँग्रेस अशी तिरंगी लढत झाली.राज्यात महाविकास आघाडी असली तरी पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघात मात्र महाविकास आघाडीतच राज्यस्तरावरील नेतृत्वाच्या निष्काळजीपणामुळे बिघाडी झाली.
Silence in MVA Camp at Mangalwedha Ahead of Local Body Polls
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : गेल्या अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे असले तरी महाविकास आघाडीमध्ये मात्र या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामसूम दिसून येत आहे.

