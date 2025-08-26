Solapur News: 'स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवेढ्यात महाविकास आघाडीत सामसूम'; आरक्षण सोडतीकडे लक्ष

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : गेल्या अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे असले तरी महाविकास आघाडीमध्ये मात्र या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामसूम दिसून येत आहे..Satara News: ‘पत्रकार मारहाणप्रकरणी चौकशीअंती कडक कारवाई’: पालकमंत्री शंभूराज देसाई व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची ग्वाही.दहा महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, काँग्रेस अशी तिरंगी लढत झाली.राज्यात महाविकास आघाडी असली तरी पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघात मात्र महाविकास आघाडीतच राज्यस्तरावरील नेतृत्वाच्या निष्काळजीपणामुळे बिघाडी झाली. यामध्ये भाजपचे समाधान आवताडे 8500 मतानी विजयी झाले. काँग्रेसच्या भगीरथ भालकेचा पुन्हा निसटत्या मतानी पराभव झाला. मात्र महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उमेदवार अनिल सावंत यांनी दहा हजाराच्या आसपास मते मिळवली..ही मतेच महाविकास आघाडीच्या पराभवाला कारणीभूत ठरली. वास्तविक पाहता जागा वाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने आपलीच जागा आहे म्हणून शेवटपर्यंत जागेसाठी अडून राहिले परंतु काँग्रेस पक्षाने अगोदर उमेदवारी जाहीर केली मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यानंतर उमेदवारी जाहीर केली. विधानसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी अद्याप गांभीर्याने घेतले नाही त्यामुळे या मतदारसंघात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कशा पद्धतीने सामोरे जाणार हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे सध्या भगीरथ भालके हे काँग्रेसमध्ये सक्रिय नसले तरी तालुक्यात खा.प्रणिती शिंदे या संपर्कात आहेत..राज्य सचिव अॅड रविकिरण कोळेकर,तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, मारुती वाकडे हे सातत्याने कार्यकर्त्या समवेत प्रश्नासंदर्भात शासन दरबारी निवेदनाद्वारे प्रयत्न करीत आहेत मात्र उलट राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षांमध्ये सामसूम दिसून येत आहे. दोन महिन्यापूर्वी सार्वजनिक प्रश्नावर अनिल सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस निवेदन दिले होते मात्र त्यानंतर ते प्रश्न सुटले किंवा नाही यावर राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्यांनी त्यावर चिंतन केले नाही त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या चार जागेसाठी त्यांनी निवडणूक लढवायचे म्हटले तर कोणत्या मुद्द्यावर लोकांसमोर जाऊन मत मागणार हा देखील प्रश्न उभा राहणार आहे. सध्या नवे पदाधिकारी निवडण्यावर या पक्षांमध्ये घडामोडी घडत आहेत..त्यामध्ये नवीन पदाधिकारी कोण असणार यावर शहरातील प्रमुख राजकीय नेत्याच्या दुकानात, निवासस्थानी व वडाच्या झाडाखाली असलेल्या संपर्क कार्यालयात घडामोडी घडत आहेत मात्र या निवडी अद्याप गुलदस्त्यात असल्यामुळे ऐनवेळी पदाधिकारी निवडून निवडणुकीला कसे सामोरे जाणार हा देखील प्रश्न अनुत्रीत आहे. दामाजी कारखान्याच्या निवडणुकीपासून तालुक्यामध्ये समविचारी आघाडीचा नवा ट्रेड तालुक्यात सुरू झाला आहे त्यामुळे याही निवडणुकीत पक्षीय राजकारणापेक्षा समविचारी आघाडीचा ट्रेंड राहणार की काय अशी देखील चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली..Satara News:'सातारा बसस्थानकांवर चाकरमान्यांची गर्दी'; राज्यभरात विविध ठिकाणी जादा बस, तपासणीसाठी विविध मार्गांवर पथके.सध्या भाजपाने पक्ष बांधणी, बूथ कमिट्या, मंडळ स्तरावर अतिशय नियोजनबद्ध बांधणी केली. त्या तुलनेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष हा पिछाडीवर आहे शिवसेना ही त्यापेक्षा लांब आहे अशा परिस्थितीत भाजपाला तुल्यबळ आव्हान देण्या इतपत सध्या तरी क्षमता वाटत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र येत्या काही दिवसात ते राजकीय मोट कशी बांधतात यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे गणित अवलंबून आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.