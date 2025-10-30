Mangalwedha News: 'क्यू पडे चक्कर में कोई नही टक्कर में'.. या पोष्टची मंगळवेढ्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा..

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: सध्या तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले, भारतीय जनता पार्टीत अनेकांचा प्रवेश होऊ लागला. त्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका अगोदर होणार की जिल्हा परिषद अगोदर होणार याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. शिवाय निवडणूक भाजप विरुद्ध समविचारी आघाडी होणार की अन्य कोणती आघाडीत होणार यावर चर्चा सुरू असताना आ.समाधान आवताडे यांच्या समर्थकानी सोशलमीडियात क्यू पडे चक्कर में कोई नही टक्कर में या पोष्टची मात्र तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. .Umesh Patil: स्वबळ ठरलेच तर शिवसेनेसह इतरांना सोबत घेऊ: राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील; सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता राष्ट्रवादीसोबतच.. .गेली चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा प्रशासकाच्या ताब्यात आहेत.अगोदरच प्रशासकीय रिक्त पदे असताना अधिकारी कोणताही निर्णय तक्रारी व डोकेदुखी नको म्हणून सहजासहजी निर्णय घेत नाहीत आहे तोच गाढा पुढे चालवणार भर देत आहेत अशा परिस्थितीत लांबलेल्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्यात निवडणुकीची लगबग सुरू झाली. नगराध्यक्षपद व पंचायत समितीचे सभापती देखील सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे अशा परिस्थितीत तालुक्याचा तालुक्यातील दोन प्रमुख संस्थांचा कारभार महिलांच्या हाती जाणार आहे त्यामुळे ह्या महिलांसाठी इच्छुकांची संख्या कमी राहील अशी शक्यता असताना तालुक्यात महिलांची संख्या या प्रमुख दावेदारासाठी वाढत आहे. .विधानसभेची निवडणूक भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी झाली त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज राष्ट्रवादी उमेदवारी अर्ज ठेवल्यामुळे या निवडणुकीतील चुरस अधिकच झाली त्यामध्ये भाजपाचे आ. समाधान आवताडे यांनी विजय संपादन केला परंतु जनतेच्या प्रश्नावर काँग्रेसने मात्र तालुक्यात सातत्याने आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रश्न तेवत ठेवला खा.प्रणिती शिंदे या देखील तालुक्याच्या संपर्कात सातत्याने असल्यामुळे तालुक्यातील प्रश्न सातत्याने अधिक चर्चेत येत आहेत अशा परिस्थितीत येणारी निवडणुक देखील चुरशीची होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. .भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पक्षीय चिन्हावर लढवणार असल्याचे संकेत दिल्यामुळे भाजप निवडणुकीत उतरणार पक्षीय चिन्ह घेऊन पूर्ण ताकदीने उतरणार हे आता जवळपास निश्चित झाले. त्याचबरोबर काँग्रेस देखील तयार आहे शिवाय राष्ट्रवादीने देखील नुकतीच चाचपणी केली आहे मात्र हे दोघे विभक्त राहिले तर भाजपचा त्याचा फायदा होऊ शकतो शिवाय या दोघाशिवाय तालुक्याच्या राजकारणात समविचारी आघाडीची चर्चा आहे..Solapur News: सिव्हिल हॉस्पिटलमधील ‘त्या’ बाळांची आज ‘डीएनए’ टेस्ट; नर्सकडून बाळाची अदलाबदल झाल्याचे प्रकरण...त्या संदर्भात समविचारी आघाडीची बैठक झाली. भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात महाविकास आघाडीची समविचारी आघाडी अशी दुरंगी किंवा तिरंगी लढत होण्याची शक्यता असतानाच सध्या अवताडे समर्थकानी सोशलमीडियात टाकलेल्या पोस्टमुळे मात्र भाजपा तालुक्यात मजबूत असल्याचे संकेत दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.