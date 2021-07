वस्त्रोद्योगाच्या पुनर्वैभवासाठी सर्वतोपरी मदत करणार : नारायण राणे

सोलापूर : कोरोनाच्या (Covid-19) जागतिक महामारीचा फटका सबंध उद्योगविश्वाला बसला आहे. याचाच परिणाम सोलापूरमधील टेक्‍स्टाईल (Textile Industry) व गारमेंट उद्योगालाही (Garment Industry) बसला असल्याने सोलापुरातील उद्योजक कामगार हे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सोलापुरात नावारूपास येणाऱ्या टेक्‍स्टाईल व गारमेंट उद्योगाला कोरोना महामारीतून बाहेर काढत वस्त्रोद्योगास पुनर्वैभव प्राप्त करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांनी दिली. (Narayan Rane promised to help the textile industry in every possible way-ssd73)

खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी (MP Dr. Jayasiddheshwar Mahaswami) यांनी सोलापुरातील वस्त्रोद्योग, गारमेंट उद्योजकांसह त्यांची भेट घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. महास्वामी यांनी सोलापूरच्या उद्योगाची संपूर्ण माहिती करून दिली. सोलापुरातील गारमेंट उद्योगात असलेली ताकद व जगभरात मिळत असलेला नावलौकिक पाहता कोरोनाचा फटका बसला आहे. यामुळे टेक्‍स्टाईल, गारमेंट उद्योगाशी निगडित सर्व समस्या येत्या कार्यकाळात सोडविण्याची साद केंद्रीय मंत्री राणे यांना घातली.

श्री. राणे यांनी याप्रसंगी, सोलापूरच्या उद्योगास पुनर्वैभव प्राप्त करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार आहे. उद्योजक, कामगारांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शक्‍य तेवढे सहकार्य करणार आहे. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर उभारून उद्योजकांना मोठे मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म देण्यात येईल. विशेषतः एमएसएमईकडून खादी उद्योगाशी सोलापुरातील सर्व उद्योग जोडून सर्वांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करू. यामुळे वस्त्रोद्योग तसेच इतर उद्योगांना मोठी ताकद मिळले, असा विश्‍वासही श्री. राणे यांनी व्यक्त केला. उद्योजक रवींद्र मिणियार, अमित जैन, रमेश डाकलिया, सतीश पवार व गारमेंट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.