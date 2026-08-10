सोलापूर

Nashik Akkalkot Highway: १९ हजार कोटींचा महामार्ग रखडला! अहिल्यानगरमधील भूसंपादनामुळे नाशिक-अक्कलकोट प्रकल्पाला विलंब

Nashik Akkalkot Highway Delayed Over Land Acquisition: अहिल्यानगरमधील भूसंपादन रखडल्याने १९,१४२ कोटींचा नाशिक-अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड महामार्ग वर्षभरापासून थांबलेला; सोलापूर-धाराशिवेत ९० टक्के संपादन पूर्ण असूनही निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलली.
Nashik Akkalkot Highway Project Hits Land Acquisition Hurdle In Ahilyanagar Despite Progress In Solapur And Dharashiv

Nashik Akkalkot Highway Project Hits Land Acquisition Hurdle In Ahilyanagar Despite Progress In Solapur And Dharashiv

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया रखडल्याने नाशिक ते अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड महामार्ग वर्षभरापासून रखडला आहे. नाशिक ते अक्कलकोट या ३७४ किमी महामार्गासाठी ऑगस्ट महिन्यात निविदा उघडण्यात येणार होती, पण संपादन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने निविदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया ९० टक्के पूर्ण झाली असली तरी एका जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया रखडल्याने नाशिक ते अक्कलकोट (सुरत-चेन्नई) महामार्गाचे काम पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे.

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