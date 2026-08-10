Nashik Akkalkot Highway: १९ हजार कोटींचा महामार्ग रखडला! अहिल्यानगरमधील भूसंपादनामुळे नाशिक-अक्कलकोट प्रकल्पाला विलंब

सोलापूर: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया रखडल्याने नाशिक ते अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड महामार्ग वर्षभरापासून रखडला आहे. नाशिक ते अक्कलकोट या ३७४ किमी महामार्गासाठी ऑगस्ट महिन्यात निविदा उघडण्यात येणार होती, पण संपादन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने निविदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया ९० टक्के पूर्ण झाली असली तरी एका जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया रखडल्याने नाशिक ते अक्कलकोट (सुरत-चेन्नई) महामार्गाचे काम पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर, राहाता, राहुरी आणि नगर या चार तालुक्यांतील गावे बाधित होतात. धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा व तुळजापूर तर सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट या चार तालुक्यातील गावांतून हा महामार्ग जातो.आतापर्यंत धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया ९० टक्के पूर्ण झाली आहे पण अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संपादन प्रक्रिया अद्याप रखडली आहे. यामुळे नाशिक ते अक्कलकोट ३७४ किमी महामार्गाचे काम रखडले आहे. .परंडा तालुक्यातील जवळा, हिंगणगाव, आरणगाव, सिरसाव, रोहकल, पांढरेवाडी, उंडेगाव, कांदलगाव, वाडी राजुरी, जाखेपिंपरी तर तुळजापूर तालुक्यातील खुंटेवाडी, पिंपळा खु., धोत्री, काटी, देवकुरळी, सावरगाव गावांचे निवाडे पूर्ण झाले आहेत.अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर, राहाता, राहुरी आणि नगर या चार तालुक्यांतील निवाडा प्रक्रिया सुरू असून अद्याप जमिनीची ताबा मिळाला नसल्याने महामार्गाचे काम रखडल्याचे महामार्ग विभागाकडून सांगण्यात आले..नाशिक ते अक्कलकोट या महामार्गास अहिल्यानगर, धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली. सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यात संपादन प्रक्रिया पूर्ण आहे तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक १ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन सुरू आहे. अद्यापही काही गावांचे संपादन अपूर्णच आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संपादन पूर्ण होताच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.- स्वप्नील कासार, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.शेजारील राज्यात काम सुरू...केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी ३७४ किमीच्या सहापदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरला १९,१४२ कोटींच्या खर्चासह मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी सुरत ते चेन्नई असा हा महामार्ग होता, पण त्या त्या राज्याकडे संपादनाची जबाबदारी दिल्याने महाराष्ट्रात नाशिक ते अक्कलकोट हा ३७४ किमीचा मार्गास मंजुरी देण्यात आली. पण अद्यापही भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याने महामार्ग प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची प्रतीक्षा आहे. शेजारील राज्यात मात्र संपादन पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात कामास सुरूवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.