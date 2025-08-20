सोलापूर

Mohol News : शहराध्यक्षा यशोदा कांबळे यांचे विविध मागण्यासाठी मोहोळ नगर परिषदेसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन

मोहोळ शहरातील मुख्य रस्ता, शिमोल्लंघन पांद, रोड व विविध प्रभागातील रस्त्यावर मोठ मोठे खड्डे पडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
ncp ajit pawar group City President Yashoda Kamble agitation
ncp ajit pawar group City President Yashoda Kamble agitationsakal
राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ - राष्ट्रमाता इंदिरा कन्या प्रशाला ते जुना ढोक बाभुळगाव रस्त्यासह मोहोळ शहरातील मुख्य रस्ता, शिमोल्लंघन पांद, रोड व विविध प्रभागातील रस्त्यावर मोठ मोठे खड्डे पडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
NCP
mohol
agitation news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com