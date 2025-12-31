Solapur Politics: सुधीर खरटमल यांचा राष्ट्रवादीचा राजीनामा; निवडणूक प्रमुख असताना परस्पर एबी फॉर्म दिल्याने नाराज!

सोलापूर : शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दीड महिन्यांपूर्वी दाखल झालेले सुधीर खरटमल यांनी मंगळवारी (ता. ३०) राजीनामा दिला. महापालिका निवडणूक प्रमुख असतानाही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या परस्पर उमेदवारांना एबी फॉर्म दिल्याने नाराज होऊन त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांकडे राजीनामा पाठविला. .लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर! लाडक्या बहिणींना १४ जानेवारीपूर्वी मिळणार ४५०० रुपये; नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता पुढील आठवड्यात जमा होणार, वाचा....‘आपण माझी सोलापूर शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ च्या निवडणूक प्रमुख पदी २५ डिसेंबर रोजी नियुक्ती केली होती. तरी सदर पदाचा व पक्षाचा मी राजीनामा देत असून कृपया वरील निवडणुकीच्या सर्व बंधनातून व कायदेशीर बाबीतून मला कार्यमुक्त करावे, ही नम्र विनंती, कृपया करून याची पक्ष संघटनेने व पक्षाने नोंद घ्यावी.’ असा त्यांच्या पत्रातील मजकूर आहे. .ते पत्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांना पाठविले आहे. माहितीस्तव प्रत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, शहराध्यक्ष संतोष पवार, कार्याध्यक्ष जुबेर बागवान व युवक अध्यक्ष सुहास कदम यांनाही पाठविली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.जिल्हाध्यक्ष म्हणाले, गैरसमज दूरज्येष्ठ नेते सुधीर खरटमल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत ६ नोव्हेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. पण, त्यांनी आता पक्षाचा राजीनामा दिला. शहराध्यक्ष संतोष पवार म्हणाले,त्यांच्या राजीनाम्यामागील नेमके कारण काय याबद्दल त्यांच्यासोबत चर्चा केल्यावर समजेल.’ जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील म्हणाले, एबी फॉर्म येण्यापूर्वीच ते आपल्या परस्पर वाटप झाल्याच्या गैरसमजातून त्यांनी राजीनामा दिला, पण त्यांचा गैरसमज दूर केला आहे. तत्पूर्वी खरटमल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.