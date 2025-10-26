MLA Anna Bansode : माजी आमदार राजन पाटील व यशवंत माने यांना राष्ट्रवादीने भरभरून दिले, त्यांना पूर्ण विचार करण्याचा अधिकार

मोहोळ - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने यांना भरभरून दिले. माजी आमदार पाटील यांना सहकार परिषदेचे अध्यक्ष केले, तर माजी आमदार यशवंत माने यांना आमदारकी दिली होती..एवढे असताना त्यांनी पक्ष न सोडणे हे त्यांच्यावर बंधनकारक होते. मात्र प्रत्येकाची नितिमत्ता वेगळी असते, त्यांना विचार करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याची माहिती विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिली. मोहोळ येथे आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळ्या साठी उपाध्यक्ष बनसोडे मोहोळ येथे आले होते त्यावेळी ते माहिती देत होते..ते पुढे म्हणाले, सध्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षात इनकमिंग जोरात सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अनेक पदाधिकारी, नगरसेवक पक्षात प्रवेश करत आहेत. प्रत्येक नेत्याला जो पक्ष चांगला वाटतो त्यात ते जातात.युतीचा धर्म असतो की मित्र पक्षाचे लोक फोडायचे नसतात त्यावर त्यांना विचारले असता, प्रत्येक पक्षाचे एक ध्येय धोरण असते पक्ष वाढला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून जे जिल्ह्यातले चार माजी आमदार भाजपात जाण्याच्या मार्गावर आहेत त्याच दृष्टिकोनातून ते जात असावेत. राष्ट्रवादीत ही इन्कमिंग जोरात सुरू आहे. पक्ष वाढला पाहिजे हे प्रत्येक पक्षप्रमुख, कार्यकर्ता व अध्यक्षांची इच्छा असते मात्र तो प्रश्न त्यांचा आहे..माजी आमदार राजन पाटील हे पक्षात शिस्त राहिली नाही असे म्हणतात, यावर बनसोडे म्हणाले, मला तरी असे कुठे जाणवले नाही. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांचे काम जोरात सुरू आहे. शेवटी पक्षात शिस्त आणणे किंवा न आणणे, काय निर्णय घ्यावा हा उपमुख्यमंत्री पवार यांचा विषय आहे. मात्र त्यांचा जो निर्णय होईल तो आम्ही मानणारे आहोत..दरम्यान फलटण येथील एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणा बाबत बोलताना बनसोडे म्हणाले, ही घटना निंदनीय आहे. त्याचा मी निषेध करतो. रक्षकच भक्षक झाले तर सर्वसामान्याने न्याय कोणाला मागायचा. जो संशयित फरार आहे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.सदर महिला डॉक्टरच्या चिठ्ठीत एका खासदाराचे नाव असल्याबाबत त्यांना विचारले असता, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. त्याच्यावर कारवाईची मागणी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचेही उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.