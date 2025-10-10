सोलापूर

Solapur News:'भाजपच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचे ओबीसी कार्ड'; साेलापुरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, राष्ट्रवादीचे तगडे आव्हान

Political Twist in Solapur: राष्ट्रवादीने आगामी निवडणुकीसाठी संपर्कमंत्रिपदाची जबाबदारी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपविली आहे. भाजपच्या सामाजिक समतोलाला एक प्रकारे आव्हान देणारे ओबीसी कार्डच राष्ट्रवादी काँग्रेसने कृषिमंत्री भरणे यांच्या रूपाने खेळल्याचे दिसत आहे.
NCP leaders addressing OBC community workers’ meeting in Solapur ahead of local body elections.

NCP leaders addressing OBC community workers’ meeting in Solapur ahead of local body elections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रमोद बोडके

सोलापूर : पाच आमदारांसह सोलापूरच्या राजकारणात भाजप सध्या बाहुबली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि जिल्ह्यातील पाच आमदारांच्या माध्यमातून भाजपने जिल्ह्यात सध्या परफेक्ट सामाजिक समतोल साधला आहे. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्ह्यातील अस्तित्व गमावले आहे. जिथे हरवले आहे, तिथेच शोधण्यासाठी राष्ट्रवादीने आगामी निवडणुकीसाठी संपर्कमंत्रिपदाची जबाबदारी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपविली आहे. भाजपच्या सामाजिक समतोलाला एक प्रकारे आव्हान देणारे ओबीसी कार्डच राष्ट्रवादी काँग्रेसने कृषिमंत्री भरणे यांच्या रूपाने खेळल्याचे दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
political
Municipal Corporation
OBC
district
Maharashtra Politics
Municipal election
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com