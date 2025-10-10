Solapur News:'भाजपच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचे ओबीसी कार्ड'; साेलापुरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, राष्ट्रवादीचे तगडे आव्हान

-प्रमोद बोडके सोलापूर : पाच आमदारांसह सोलापूरच्या राजकारणात भाजप सध्या बाहुबली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि जिल्ह्यातील पाच आमदारांच्या माध्यमातून भाजपने जिल्ह्यात सध्या परफेक्ट सामाजिक समतोल साधला आहे. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्ह्यातील अस्तित्व गमावले आहे. जिथे हरवले आहे, तिथेच शोधण्यासाठी राष्ट्रवादीने आगामी निवडणुकीसाठी संपर्कमंत्रिपदाची जबाबदारी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपविली आहे. भाजपच्या सामाजिक समतोलाला एक प्रकारे आव्हान देणारे ओबीसी कार्डच राष्ट्रवादी काँग्रेसने कृषिमंत्री भरणे यांच्या रूपाने खेळल्याचे दिसत आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. सर्वात पुढे जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या आणि नगरपरिषद-नगरपंचायतींची तयारी असल्याने याच निवडणुका सर्वप्रथम होतील, अशी शक्यता आहे. या निवडणुकीत २०२९ मधील भावी आमदार आणि खासदार मिळणार असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या काही महिन्यात सोलापूरकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. जिल्ह्यात महायुतीमध्ये भाजपनंतर राष्ट्रवादीची ताकद अधिक आहे, ही निर्णायक ताकद अधिक वाढविण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून होताना दिसत आहे..राज्यात २०१९ ते २०२२ पर्यंत महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना त्यावेळी राज्यमंत्री असलेल्या भरणे यांच्यावर सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. कोरोना महामारी असतानाही भरणे यांनी चांगली कामगिरी केली. कोरोनाच्या संकटामुळे पक्षवाढीच्या अनुषंगाने भरणे यांना काम करताना मर्यादा येत होत्या. आता पक्षाच्या अस्तित्वावरच सोलापूर जिल्ह्यात संकट आल्याने भरीव कामगिरीची संधी संपर्कमंत्री भरणे यांना चालून आली आहे. निवडणुकीनंतर सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर ओबीसी पुरुषाला संधी मिळणार आहे. या पदावर अध्यक्ष म्हणून वर्णी लावण्यासाठी भाजपचे ओबीसी कार्ड यशस्वी होते की राष्ट्रवादीचे ओबीसी कार्ड यशस्वी होते? यावर महायुतीतील दोन मंत्र्यांची पक्षिय कामगिरी अवलंबून असणार आहे..सोलापूरचे शेजारी, आजी-माजी पालकमंत्रीपालकमंत्री जयकुमार गोरे हे शेजारच्या माण (जि. सातारा) तालुक्यातील बोराटवाडीचे आहेत. माजी पालकमंत्री तथा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे हे इंदापूर (जि. पुणे) तालुक्यातील भरणेवाडीचे आहेत. मंत्री होण्याच्या अगोदरपासून या दोन्ही मंत्र्यांचा सोलापूर कनेक्ट आहे. पाहुणे-रावळे, कार्यकर्ते या माध्यमातून असलेला कनेक्ट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतून ठळकपणे दिसण्याची शक्यता आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .माळशिरसचा सख्खा शेजारी कोण?जिल्ह्याच्या राजकारणात माळशिरस नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहे. भाजपचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील व माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील हे आगामी निवडणुका कोणत्या चिन्हावर लढणार? याबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे. माळशिरस तालुका पालकमंत्री गोरे यांच्या माण तालुक्याचा शेजारी आहे आणि संपर्कमंत्री भरणे यांच्या इंदापूर तालुक्याचाही शेजारी आहे. माळशिरस तालुक्याचा सख्खा शेजारी कोण? इंदापूर की माण, याचे उत्तरही आगामी निवडणूक निकालातून दिसण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.