सोलापूर

Maharashtra politics: आमचे आमदार, खासदार अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत जातील; उत्तम जानकरांचे सूचक विधान चर्चेत, जानकर - सातपुते पुन्हा आमनेसामने!

Uttam Jankar on NCP leaders joining Ajit Pawar faction: उत्तम जानकरांच्या सूचक विधानाने राष्ट्रवादीत खळबळ; आमदार-खासदार शिवसेनेऐवजी अजित पवारांच्या गटात जाण्याची शक्यता रंगत, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
MLA Uttamrao Jankar :

MLA Uttamrao Jankar

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार किंवा खासदार शिवसेनेत कसे जातील? ते अजितदादांच्या पक्षात जातील, असे विधान माळशिरसचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनी केले आहे.

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