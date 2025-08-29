सोलापूर

Solapur News:'साेलापूर राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदाचा तिढा लवकरच सोडवू'; बळिराम साठेंच्या अस्वस्थ कार्यकर्त्यांना प्रदेशाध्यक्षांचा शब्द

Solapur NCP Leadership Tussle to End Soon: जून महिन्यात तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बळिराम साठे यांना जिल्हाध्यक्ष पदावरून दूर करत मोहिते पाटील यांचे समर्थक वसंतराव देशमुख यांची नियुक्ती केली. यामुळे नाराज झालेल्या साठे यांनी त्यावेळी मोहिते पाटील व जयंत पाटील यांच्यावर उघड नाराजी व्यक्त केला.
NCP state president assures early resolution of Solapur district president dispute; Baliram Sathe’s supporters hopeful.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ.सोलापूर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बळिराम साठे यांच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा निर्णय लवकरच जाहीर करावा, अशी मागणी केली. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ असे आश्वासन पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिले. दोन दिवसांपूर्वी मुंबई येथे पक्षाची प्रदेश पातळीवरील बैठक झाली. यावेळी उत्तरमधील कार्यकर्त्यांनी शिंदे यांची भेट घेतली. अडीच महिन्यापूर्वी साठे यांना अचानकपणे पदमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे साठे गट नाराज आहे.

workers
president
district
ncp leader
Maharashtra Politics
Solapur

