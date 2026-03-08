Solapur Crime: राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मत्यू; चौकशीनंतर पुढील कार्यवाही, मारहाणीमुळे मृत्यूचा आरोप, काय घडलं?

सोलापूर: करणी केल्याचा तोड म्हणून भंडारा उधळल्याच्या कारणावरून झालेल्या मारहाणीनंतर दोन दिवसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. दशरथ अमोगसिद्ध शेंडगे (वय ४०, रा. भारतरत्न इंदिरा नगर) असे त्याचे नाव आहे. याप्रकरणी सदर बझार पोलिसांत अदखलपात्र गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी चौकशी व शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.याप्रकरणी जगदीश भद्रे, शरण भद्रे, शंभू भद्रे व एका अनोळखीविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे. घरासमोर झालेल्या मारहाणीमुळे पती दशरथ यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांची पत्नी नेहा शेंडगे यांनी केला आहे. माझ्या पतीवर करणी करतात म्हणून ते मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर तीनच्या सुमारास शेजारील घरावर भंडारा उधळत होते. .तेव्हा चोर-चोर म्हणत पाठलाग करून त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर जंगलात नेऊन मारहाण करून त्यांना क्रीडा संकुलात टाकून दिले. तेव्हापासून त्यांची प्रकृती खराब होती. मंगळवारी सकाळी श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्याने उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांचा मृत्यू झाला होता..त्यानंतर नातेवाईकांनी संबंधित संशयितांवर कारवाईची मागणी करीत तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला होता. सदर बझार पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक नामदेव बंडगर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नातेवाईकांची समजूत घातली. तसेच चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर रात्री अक्कलकोट रोड स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन लहान मुले, दोन मुली असा परिवार आहे..Karad Accident: मातीचा ढीग अंगावर पडून दोन तरुणांचा मृत्यू; कऱ्हाड तालुक्यातील घटना, चरीत पाइप जोडण्यासाठी उतरले अन् काय घडलं?.मारहाणीनंतर संशयितांविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. तसेच शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- नामदेव बंडगर, पोलिस निरीक्षक, सदर बझार पोलिस ठाणे, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.