Solapur Fort: पुरातत्त्व विभागाचे भुईकोट किल्ल्याकडे दुर्लक्ष; विहिरीची पडझड, नागबावडीकडील प्रवेशद्वार अद्याप बंदच!

सोलापूर : शहरातील ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याकडे पुरातत्त्व विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. किल्ल्यातील प्रसिद्ध बाळंतीण विहिरीच्या एका बाजूचा कठडा पूर्णपणे ढासळला असून, नागबावडीकडील प्रवेशद्वार सुरू करण्याचे कामही अनेक वर्षांपासून रखडले आहे..पुरातत्त्व विभागाकडून दरवर्षी केवळ साफसफाईवर भर दिला जात असून, किल्ल्याच्या डागडुजीकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसते. सातत्याने दुरुस्तीचे काम सुरू असले, तरी तटबंदीवरील पडझड कायम आहे. तटबंदीवर उगवलेली झाडे वेळेवर न तोडल्याने भिंतीच्या मजबुतीवर परिणाम होत असून, भविष्यात मोठे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सध्या किल्ल्यात प्रवेश हिराचंद नेमचंद वाचनालयाकडील आखाड्याच्या बाजूने दिला जातो. याच ठिकाणी तिकीटगृहही आहे. मात्र, या बाजूने किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व पूर्णपणे जाणवत नाही. पर्यटकांना किल्ल्याऐवजी केवळ बाग असल्याचा भास होतो. किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार, तटबंदी व वास्तुशिल्पाचे वैभव नागबावडीकडील बाजूने अधिक स्पष्ट दिसते. त्यामुळे या बाजूने प्रवेश सुरू केल्यास पर्यटकांची उत्सुकता वाढण्यास मदत होऊ शकते..नागबावडीकडील बाजूस तिकीटगृहाची उभारणीही करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप या प्रवेशद्वारातून पर्यटकांना प्रवेश देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पर्यटकांसह इतिहासप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे..विहिरीचे अस्तित्व आले धोक्यातकिल्ल्यातील बाळंतीण विहिरीविषयी अनेक आख्यायिका प्रचलित आहेत. या विहिरीला 'लाल पाण्याची विहीर' असेही संबोधले जाते. काही महिन्यांपूर्वी विहिरीच्या एका बाजूचा कठडा ढासळून दगड-माती थेट विहिरीत पडली. त्यामुळे विहिरीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पुरातत्त्व विभागाकडून किल्ल्यात प्रवेशासाठी तिकीट व्यवस्था आहे. मात्र, विहिरीकडे जाणारा मार्ग बंद करण्यात आला असून वर्षातून काही काळापुरताच हा भाग पर्यटकांसाठी खुला केला जातो. त्यामुळे या ऐतिहासिक विहिरीचे जतन व दुरुस्ती तातडीने करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.