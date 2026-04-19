Archaeological Discovery: बोरामणीजवळील दगडी चक्रव्यूह दुर्लक्षित; चार महिन्यांनंतरही पुरातत्त्व विभागाकडून निर्णय नाही, काय आहे चक्रव्यूहाचे महत्त्व?

सोलापूर : बोरामणी गवताळ सफारीच्या जवळ व तुळजापूर तालुक्यातील खडकी गावच्या हद्दीत आढळलेल्या दगडी चक्रव्यूहाबद्दल दोन्ही जिल्ह्याच्या प्रशासनाने कमालीची उदासीनता दाखवली आहे. छत्रपती संभाजी नगर पुरातत्त्व विभागाकडून झालेल्या पाहणीवर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. हे चक्रव्यूह प्रसिद्धीस येऊन चार महिने झाले आहेत..सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्याच्या सीमेवरील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वैभवात भर घालणारा पुरातत्त्व ठेवा बोरामणी गावाजवळील माळरानावर आहे. प्रशासकीयदृष्टीने ही जमिनी खडकी (ता. तुळजापूर) हद्दीत येते. या ठिकाणी अतिशय दुर्मिळ आणि प्राचीन असे वर्तुळाकार ''चक्रव्यूह'' आहेत. हे चक्रव्यूह वर्तुळाच्या दृष्टीने देशात सर्वात मोठे व क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आहेत..संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजनासध्या हा अमूल्य ऐतिहासिक ठेवा उघड्या माळरानावर असल्याने मानवी हस्तक्षेपापासून याला मोठा धोका आहे. त्याचे मूळ स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी संरक्षक कुंपण उभारणे आवश्यक आहे. राज्य आणि केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने या स्थळाची तातडीने दखल घेऊन संरक्षित स्मारक म्हणून याची अधिकृत नोंद करावी. कार्बन डेटिंगसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे या चक्रव्यूहाचा नेमका काळ निश्चित करण्यासाठी अभ्यास मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी चक्रव्यूहाचा इतिहास आणि महत्त्व सांगणारे माहिती फलक उभारण्यात यावेत. या वास्तूचे महत्त्व स्थानिकांना व पर्यटकांना समजून ते रक्षण करतील..काय आहे या चक्रव्यूहाचे महत्त्व?प्राचीन काळापासून जगभरातील अनेक संस्कृतींमध्ये चक्रव्यूह किंवा लॅबिरिंथ या रचनांना गूढ, खगोलशास्त्रीय आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. बोरामणीजवळील माळरानावरील हा चक्रव्यूह केवळ दगडांची मांडणी नसून, तत्कालीन मानवाच्या प्रगत भूमितीय ज्ञानाचा तो एक उत्तम नमुना आहे. वर्तुळाच्या दृष्टीने हा देशातील सर्वात मोठा चक्रव्यूह असल्याने देशभरातील पुरातत्त्व अभ्यासकांसाठी हे एक महत्त्वाचे संशोधन केंद्र बनू शकते..बोरामणीजवळील खडकी (ता. तुळजापूर) गावच्या हद्दीतील चक्रव्यूह हे निश्चित वारसा स्थळ आहे. या ठिकाणाची पाहणी केलेली असून शेतमालकाला विश्वासात घेत संरक्षण करण्यास सांगितलेले आहे. या पाहणी अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविलेला आहे.- जया वाहणे, सहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग, छत्रपती संभाजी नगर.बोरामणी येथील दगडी चक्रव्यूह या स्थळाचा ''हेरिटेज टुरिझम'' अंतर्गत विकास केल्यास इतिहासप्रेमी आणि पर्यटकांची पावले बोरामणीकडे वळतील. यामुळे येथील गवताळ सफारीच्या पर्यटनात वाढ होईल तसेच या गावालाही वेगळी ओळख मिळेल. यातून स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळू शकेल.- नितीन अणवेकर, पुरातत्त्व अभ्यासक.