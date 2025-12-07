सोलापूर

Pushpendra Kulshrestha: डॉ. आंबेडकरांचे उपकार कधीही विसरू नका: अभ्यासक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ; जातीपातीत विभागू नका, डॉ. आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले..

Impact of Dr. B.R. Ambedkar’s teachings on modern Indian society: आजही समाजात जातपातीची भिंत दिसते याची खंत व्यक्त करत त्यांनी “जातीपातीत विभागू नका, एकमेकांच्या पाठीशी उभे रहा,” असा ठाम संदेश दिला. आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन तरुणांनी शिक्षण, प्रगती आणि सामाजिक ऐक्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
“Ambedkar’s legacy is our guiding light,” says Kulshrestha during impactful address

सोलापूर : राष्ट्र व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी योगदान दिलेल्या महापुरुषांना जातीपातीत विभागू नका. डॉ. आंबेडकरांमुळे संविधानात भारतीय संस्कृती प्रतिबिंबित झाली. संविधानाच्या २२ प्रकरणांतील चित्रांतून ती प्रतीत होते. डॉ. आंबेडकरांचे उपकार कधीही विसरू नका. मात्र, आज काही जातियवादी मंडळी डॉ. आंबेडकरांच्या विरोधात मोहीम चालवत आहेत, हे संतापजनक आहे, अशी भूमिका ज्येष्ठ पत्रकार आणि भारताच्या इतिहासाचे अभ्यासक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी मांडली.

