Pushpendra Kulshrestha: डॉ. आंबेडकरांचे उपकार कधीही विसरू नका: अभ्यासक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ; जातीपातीत विभागू नका, डॉ. आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले..

सोलापूर : राष्ट्र व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी योगदान दिलेल्या महापुरुषांना जातीपातीत विभागू नका. डॉ. आंबेडकरांमुळे संविधानात भारतीय संस्कृती प्रतिबिंबित झाली. संविधानाच्या २२ प्रकरणांतील चित्रांतून ती प्रतीत होते. डॉ. आंबेडकरांचे उपकार कधीही विसरू नका. मात्र, आज काही जातियवादी मंडळी डॉ. आंबेडकरांच्या विरोधात मोहीम चालवत आहेत, हे संतापजनक आहे, अशी भूमिका ज्येष्ठ पत्रकार आणि भारताच्या इतिहासाचे अभ्यासक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी मांडली..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी जुळे सोलापुरातील विवेकानंद केंद्र वेदांतिक ॲप्लिकेशन ऑफ योग अँड मॅनेजमेंट (वि. के. वयम्) येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्राचे संचालक दीपक पाटील होते. हर्षदा स्वामी हिने शांतिपाठ, तसेच ''राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम्'' हे गीत गायिले. प्रास्ताविक सुहास देशपांडे तर सूत्रसंचालन आनंद टाके यांनी केले..संस्कृतीच्या लढ्यात आपली भूमिका निश्चित करा...संस्कृतीशी नाळ तुटू देऊ नका. कारण संस्कृतीशी नाळ तुटली तर आपले अस्तित्व नष्ट होईल. त्यामुळे संस्कृतीच्या लढ्यात आपली भूमिका ठरवा. त्यानुसार इमानदारीने काम करा. सरकारपेक्षाही समाज मोठा आहे. सनातन धर्म ब्रह्मांडाशी सुसंगत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ब्रह्मांड अस्तित्वात आहे तोपर्यंत सनातन धर्म राहणार आहे. मात्र, आपण कर्मप्रधान देशाला जातिप्रधान बनवल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आपण कोणत्याही गोष्टीशी तर्काने उशिरा जोडतो, पण श्रद्धेने लवकर जोडले जातो, हे त्यांनी सोदाहरण सांगितले..नेहरुंनी पटेलांवर सोपवली होती वंदे मातरम््ची जबाबदारीवंदे मातरम् ला यंदा १५० वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतरही विशिष्ट घटकाच्या विरोधामुळे वंदे मातरम् चे दोनच कडवे गायिले जात होते. स्वतंत्र भारतातील पहिल्या संसदेत संपूर्ण वंदे मातरम् गायिले गेले. पंडीत नेहरू यांनी त्याची जबाबदारी सरदार पटेलांवर सोपवली होती. त्यांनी ३२ तासांत पं. ओंकारनाथ ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी खंडित भारतात खंडित वंदे मातरम् गाणार नाही, संपूर्ण २२ ओळी गाणार असे स्पष्ट केले. त्यानुसार त्यांनी पंतप्रधान नेहरूंच्या भाषणानंतर संपूर्ण वंदे मातरम् गायिले होते. त्यानंतर यंदा सात नोव्हेंबरला संसदेत पुन्हा संपूर्ण वंदे मातरम् गायिले गेले. त्याला विरोध करणारे पूर्वी उठून जायचे, यावेळेस ते आलेच नाहीत, असे कुलश्रेष्ठ म्हणाले..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .'भारताचे भविष्य'वर आज व्याख्यानहुतात्मा स्मृती मंदिरात रविवारी सायंकाळी ६.२५ वाजता भारताचे भविष्य या विषयावर कुलश्रेष्ठ यांचे व्याख्यान आहे. मसाप दक्षिण सोलापूर शाखेने हे आयोजन केले आहे..