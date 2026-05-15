Akkalkot Logistics Hub: अक्कलकोटला लॉजिस्टिक हब बनवण्याचा मार्ग मोकळा; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा, महाराष्ट्र–कर्नाटक जोडणारा नवा महामार्ग!

अक्कलकोट : दिल्ली, मुंबई, सुरत येथून दक्षिणेला जाण्यासाठी जे अनेक रस्ते होत आहेत, ते सोलापूर जिल्ह्यातून व अक्कलकोटजवळून जाणार आहेत. त्यामुळे अक्कलकोट देशाच्या 'सेंट्रल'ला येणार असून, जिल्हा 'लॉजिस्टिक हब' होणार आहे. आपली पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधी जिल्ह्यात एक लाख कोटींची कामे करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे केली. .अक्कलकोट येथे गुरुवारी (ता. १४) विविध राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे भूमिपूजन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले, याप्रसंगी ते बोलत होते. गडकरी म्हणाले, ''अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका धनवान झाली. आपल्या देशातील रस्तेसुद्धा चांगले करून देशाला २१ व्या शतकात प्रगतशील व विश्वगुरू बनवायचे आहे. .सोलापूर जिल्ह्यात १,७५० किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. मी घोषणा केलेली आतापर्यंतची सर्व कामे केली असून, फक्त उड्डाणपुलांचे काम राहिले आहे, तेही आमदार, खासदारांच्या सहकार्याने पूर्ण करणार आहे. आज २,७८४ कोटींच्या पाच कामांचे भूमिपूजन झाले आहे. मी कधीही खोटी अाश्वासने देत नाही. जिल्ह्यात ३४ कामे मंजूर आहेत. त्यापैकी पंधरा कामे पूर्ण झाली असून, १९ कामे प्रगतिपथावर आहेत.'' .स्वामीभक्तांचा प्रवास होणार सुलभवागदरी-अक्कलकोट-तोळणूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ (बी) चे पेव्हड शोल्डरसह दुपदरीकरण होणार असल्यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक ही दोन राज्ये रस्ते मार्गाने जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे कृषी, शिक्षण, आध्यात्मिक पर्यटन याला चालना मिळणार आहे. तसेच तीर्थक्षेत्र अक्कलकोटला श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भक्तांचा प्रवास सुलभ होणार आहे.