सोलापूर

Solapur Water Crisis: सोलापूर शहरात आता चार अन् पाच दिवसांआड पाणी; तीन दिवसांआडची पद्धत बंद, जलवाहिनी नसलेल्या ठिकाणी टँकरने पुरवठा!

tanker water supply in areas without pipelines in Solapur: सोलापूर शहरात पाणीपुरवठा व्यवस्थेत मोठा बदल; आता चार आणि पाच दिवसांआड पाणी
Solapur Water Cut: City to Receive Water After 4–5 Days Instead of Three

Solapur Water Cut: City to Receive Water After 4–5 Days Instead of Three

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर महानगरपालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेत मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत तीन, चार आणि पाच दिवसांआड अशा तीन पद्धतींनी होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला असून आता शहराला फक्त चार आणि पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Water supply
Municipal Corporation
district
drinking water crisis
Solapur

Related Stories

No stories found.