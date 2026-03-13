Solapur Water Crisis: सोलापूर शहरात आता चार अन् पाच दिवसांआड पाणी; तीन दिवसांआडची पद्धत बंद, जलवाहिनी नसलेल्या ठिकाणी टँकरने पुरवठा!

सोलापूर: सोलापूर महानगरपालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेत मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत तीन, चार आणि पाच दिवसांआड अशा तीन पद्धतींनी होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला असून आता शहराला फक्त चार आणि पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जाणार आहे..Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा...तसेच रात्रीचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला असून आता पहाटे ४.३० ते रात्री ११ या वेळेतच पाणीपुरवठा केला जाईल. शहरातील सुमारे ४५ टक्के भागाला चार दिवसांआड, तर ५५ टक्के भागाला पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. ज्या ठिकाणी जलवाहिनी नाही किंवा पाणी पोहोचत नाही, त्या भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार असल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे..महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांकडून शहराला तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र सध्याच्या वितरण व्यवस्थेत तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे तीन दिवसांआड पाणी देणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा नियोजनात हा बदल करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अभियंता व्यंकटेश चोबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील काही भागांत जलवाहिनी नसल्यामुळे तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे..या भागांत चार दिवसांआड पाणीपुरवठाबाळे, केगाव, चौपाड, रेल्वे लाइन परिसर, भद्रावती पेठ, सेटलमेंट, पर्सिव्हल टाकी, नेहरू नगर, आदित्य नगर आदी भागांमध्ये चार दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. हा शहराचा सुमारे ४५ टक्के भाग आहे..या भागांत पाच दिवसांआड पाणीपुरवठाजुळे सोलापूर एबीआरवरून जुळे सोलापूर, विमानतळ परिसर, साखर कारखाना रोड, सोरेगाव परिसर, स्वागत नगर, सुनील नगर, आशा नगर, बापूजी नगर, गांधी नगर, कूचन नगर, पद्मा नगर, कर्णिक नगर, विडी घरकूल, शेळगी, दहिटणे आदी शहराच्या ५५ टक्के भागांत पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जाणार आहे..Solapur News: यशवंतराव चव्हाण जयंतीचा विसर! सुशोभीकरण पूर्णत्वास; साेलापूरातील सात रस्त्यावरील पुतळा झाकलेलाच...शहरात तीन व चार आणि पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होते. शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आम्ही दोन वेळा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. शहराला ३ दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या. तरीही तांत्रिक कारणे सांगत पूर्वीप्रमाणेच चार व पाच दिवसांआड पाणी देण्याचे नियोजन केले आहे. परंतु पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने १५ दिवसाची मुदत मागितली आहे.- विनायक कोंड्याल, महापौर, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.