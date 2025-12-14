सोलापूर

Solapur Crime:'साेलापुरात नवविवाहितेचा दहा लाख रुपयांसाठी छळ'; सात जणांवर गुन्हा दाखल, जाचहाट व छळ अन्..

Domestic violence And Dowry Case Solapur: दहा लाखांच्या मागणीसाठी नवविवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ; सात जणांविरुद्ध गुन्हा
Solapur Crime

Solapur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : नई जिंदगी परिसरातील अल्फिया जुनेद खान (वय २४) या नवविवाहितेस चारचाकी वाहन घेण्यासाठी माहेरहून दहा रुपये आण म्हणून जाचहाट व छळ केल्याप्रकरणी पती जुनेद खान याच्यासह सात जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

crime
district
domestic violence
Dowry
Domestic
women harassment
Solapur

