Mohol Crime: छळातून दुर्दैवी अंत; मोहोळमध्ये नवविवाहितेचा खून, नवरा व सासूला चार दिवसांची कोठडी!

मोहोळ: लग्नाच्या वेळी टीव्ही, फ्रिज दिला नाही, मानपान करून सोन्याचे अंगठी घातली नाही, तुझ्या वडिलाकडून पैसे घेऊन ये या कारणासाठी तगादा लाऊन एका विवाहतेचा गळा दाबून खून झाल्याची घटना रविवार ता 12 रोजी पहाटे साडेपाच वाजता सारोळे (ता. मोहोळ) येथे घडली. .या प्रकरणी नवरा प्रतीक अनंत शिंदे वय 26, सासू भामाबाई उर्फ वंदना अनंत शिंदे वय 47 यांच्या विरोधात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी पोलीसांनी नवरा व सासुला अटक केली आहे. त्यांना मोहोळ येथील न्यायालया समोर उभे केले असता त्यांना चार दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सोनाली प्रतीक शिंदे रा सारोळे असे मृत विवाहितेचे नाव आहे..मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सोनाली दत्तात्रय सुरवसे हिचा विवाह सारोळे येथील प्रतीक शिंदे यांच्या बरोबर 16 डिसेंबर 2025 रोजी झाला होता. विवाह सोहळ्यात जावई प्रतीक याने टीव्ही, फ्रिज इत्यादी वस्तूंची सासरा सुरवसे यांच्याकडे मागणी केली होती, मात्र सोनालीच्या घरची गरीबी असल्याने वडील दत्तात्रय सुरवसे यांनी जावई प्रतीक यास वीस हजार रुपये दिले होते. .त्यामुळे सोनालीला काही दिवस चांगले नांदविले. सोनाली ला भेटण्यासाठी तिचे आई-वडील सारोळे येथे गेले असता जावई प्रतीक हा सोन्याची अंगठी, घातली नाही, टीव्ही फ्रीज दिला नाही, आणखी एक दोन आठवडे मी वाट पाहीन नाही तर तुमची मुलगी घेऊन जावा असे म्हणत होता. सोनाली ला जाच असह्य झाल्याने ती आई वडिलांना सासू व नवरा वरील कारणासाठी त्रास देत असून गळा दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे फोनवर व समक्ष ही सांगत होती. सोनालीच्या वडिलांनी आमची परिस्थिती गरिबीची आहे असे वेळोवेळी जावई व सासूला सांगूनही त्यांच्या वागण्यात कांहीही फरक पडला नाही..रविवार ता 12 एप्रिल रोजी पहाटे साडेपाच वाजता जावई प्रतिक याने सासरे दत्तात्रेय सुरवसे यांना फोन करून सांगीतले की,मी व सोनाली रात्री अकरा वाजता झोपलो होतो व आई भामाबाई ही बाहेर झोपली होती. सकाळी प्रतीक ने सोनाली उठविले असता ती उठत नसल्याचे सांगितले. त्यावर वडील दत्तात्रय सुरवसे यांनी तिला दवाखान्यात नेण्यास सांगितले. सोनालीस मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणले असता डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच ती मृत झाल्याचे घोषित केले. .दरम्यान सोनाली चे वडील दत्तात्रय सुरवसे यांना संशय आल्याने त्यांनी सोनाली हिस सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात नेऊन तिचे तेथे शव विच्छेदन केले असता, सोनाली ला गळा दाबून मारल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी दत्तात्रय खंडू सुरवसे रा कोर्टी ता पंढरपुर यांनी जावई प्रतीक शिंदे व सासू-भामाबाई शिंदे यांच्या विरोधात मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली असून या घटनेचा तपास पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांच्या मार्गदर्शना खाली पोलीस उपनिरीक्षक नवनाथ पाटील हे करीत आहेत.