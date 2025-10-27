सोलापूर

Tembhurni City Crime:'टेंभुर्णी शहर व परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ'; तीन ठिकाणी घरफोडी करून साडेतेरा तोळे दागिने, चार लाख लंपास

Chain of Thefts in Tembhurni: सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास त्या घरी आल्या असता गेट व घर उघडे दिसले. त्यामुळे त्या घाबरून गेल्या. मुलगी पळत घरात गेली असता आतील सर्व सामान अस्ताव्यस्त पडलेले दिसून आले.
टेंभुर्णी : टेंभुर्णी शहर व परिसरातील अकोले खुर्द, परिते येथे चोरट्यांनी शुक्रवारी भरदिवसा घरांचे कुलूप तोडून सुमारे साडेतेरा तोळे सोने व चार लाख रुपये चोरून नेले. ऐन दिवाळीत चोरीच्या घटना घडल्याने टेंभुर्णी शहर व वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

