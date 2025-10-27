Tembhurni City Crime:'टेंभुर्णी शहर व परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ'; तीन ठिकाणी घरफोडी करून साडेतेरा तोळे दागिने, चार लाख लंपास

टेंभुर्णी : टेंभुर्णी शहर व परिसरातील अकोले खुर्द, परिते येथे चोरट्यांनी शुक्रवारी भरदिवसा घरांचे कुलूप तोडून सुमारे साडेतेरा तोळे सोने व चार लाख रुपये चोरून नेले. ऐन दिवाळीत चोरीच्या घटना घडल्याने टेंभुर्णी शहर व वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..Karad Crime: सैदापूर, कोयना वसाहतीमधून साडेसहा लाखांचे दागिने लंपास; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा नाेंद.टेंभुर्णी येथील बायपास रस्त्यानजीक राहणाऱ्या सुनीता निवृत्ती वाघमारे व त्यांची मुलगी शुक्रवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास बंगल्यास व गेटला कुलूप लावून टेंभुर्णी येथे राहणाऱ्या वडिलास भेटण्यासाठी गेल्या होत्या. सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास त्या घरी आल्या असता गेट व घर उघडे दिसले. त्यामुळे त्या घाबरून गेल्या. मुलगी पळत घरात गेली असता आतील सर्व सामान अस्ताव्यस्त पडलेले दिसून आले..घरात जाऊन पाहिले असता कपाटात ठेवलेले त्यांच्या आईचे एक तोळ्याचे गंठण, अर्धा तोळ्याची माळ, अर्धा तोळ्याची कर्णफुले, गळ्यातील वापराची अर्धा तोळ्याची माळ तसेच सुनीता वाघमारे याचे एक तोळ्याचे गंठण, कानातील एक तोळ्याचे दागिने, असे साडेचार तोळे दागिने व रोख २५ ते २६ हजार रुपये रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली..अकोले खुर्द (ता. माढा) येथील महाडिक वस्तीवर नारायण भुजंग काळे (वय २५) व त्याचे वडील, भाऊ एकत्र राहण्यास आहेत. शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास ते मोटारसायकलवरून बाहेर गेले होते. त्यावेळी परराज्यातील साडी-कपडे विकणारे जोडपे आले होते. त्यामुळे वस्तीवरील शेजारीही सर्वजण साड्या व कपडे पाहण्यास एकत्र आले. त्यावेळी काळे हे बाहेर गेले होते. तर त्यांची आई दूध आणण्यास गेल्या होत्या. ही संधी साधून चोरटे काळे यांच्या गेटचे व घराचे कुलूप तोडून आत गेले व कपटाचे लॉक तोडून आत ठेवलेले सहा तोळे सोन्याचे दागिने व एक लाख रुपये असा ऐवज लंपास केला..टेंभुर्णी-पंढरपूर महामार्गावरील परिते गावच्या शिवारात शिवनेरी हॉटेलच्या मागे दशरथ भरत कोकाटे व ज्ञानदेव भरत कोकाटे यांचा शेतात बंगला आहे. शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या कुटुंबातील सर्वजण बंगल्यास कुलूप लावून नातेवाइकांना भेटण्यास बाहेरगावी गेले होते. पाच वाजण्याच्या सुमारास घरी आले असता बंगल्याचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी कपाटात ठेवलेले तीन तोळ्याचे दागिने व दोन लाख ७५ एवढी रक्कम लंपास केल्याचे निदर्शनास आले. .Solapur News: आकडे पाहून सगळेच म्हणाले, आँ एवढा पाऊस कधी झाला?; मदतीसाठी बहाद्दरांनी पाडला १९९ मि.मी. पाऊस...टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात सुनीता वाघमारे, नारायण काळे व दशरथ कोकाटे यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. ऐन दिवाळीत भर दिवसा या तीन चोरीच्या घटना घडल्याने शेतकरी व नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. घटनास्थळास श्वान पथक, ठसे तज्ज्ञांनी भेट दिली असून चोरट्यांना जेरबंद करण्यात पोलिसांना अद्याप यश आलेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.