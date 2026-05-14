Nitin Gadkari : अक्कलकोट विधानसभेच्या आणखी दोन महत्त्वाच्या कामाला मंजुरी देण्याची गडकरींची घोषणा; विकास कामात राजकारण न करण्याचे केले आवाहन

जेऊर - अक्कलकोट विधानसभेच्या अंतर्गत येणाऱ्या वळसंग ते तांदूळवाडी या 22 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी 150 कोटी आणि अक्कलकोट ते दुधनी या 26.5 किलोमीटर रस्त्यासाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा आज केंद्रीय रस्ते विकास वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अक्कलकोट येथील विकास कामाच्या भूमिपूजन समारंभात बोलताना केले..अक्कलकोट येथे केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज खालील सर्व प्रकल्पांचा भूमिपूजन समारंभ ऑनलाईन रिमोटद्वारे संपन्न झाले.या प्रकल्पांमध्ये सूरत चेन्नई महामार्गाचा भाग असलेल्या नाशिक-अक्कलकोट महामार्गासह वळसंग-मोहोळ, वागदरी अक्कलकोट आणि अक्कलकोट तोळणूर या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे.हे महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर अक्कलकोट तालुका राष्ट्रीय स्तरावरील दळणवळण व्यवस्थेशी अधिक वेगाने जोडला जाणार असून व्यापार, उद्योग, पर्यटन आणि कृषी वाहतुकीला मोठी चालना मिळणार आहे. सूरत - चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे हा देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. गुजरातमधील सूरतपासून तमिळनाडूतील चेन्नईपर्यंतचा हा मार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशाला जोडणार आहे..विकास कामात राजकारणा करण्याचे केले गडकरींनी आवाहनअक्कलकोट येथील भूमिपूजन समारंभात बोलताना नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, मागे एकदा माझ्या आई गाणगापूरला आलेल्या होत्या त्यावेळी त्यांना या भागातील रस्त्याची खूप अडचण जाणवली आणि त्यांनी सांगितले की, भविष्यात तुझ्याकडे हा जर विभाग आला तर रस्त्यांची महत्त्वाची कामे पहिल्यांदा पूर्ण कर.यासाठी याची आठवण मी नेहमी ठेवतो आणि त्यासाठीच आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी प्रास्ताविकात केलेल्या मागणीनुसार वळसंग ते तांदुळवाडीच्या रस्त्यासाठी 150 कोटीच्या आणि अक्कलकोट ते दुधनीच्या शंभर कोटीच्या रस्त्यास असे एकूण 250 कोटी रुपयांच्या दोन रस्त्याच्या पुनर्बांधणीच्या कामासाठीच्या मंजुरीची घोषणा करून अक्कलकोट ते गाणगापूर या रस्त्यावर अनेक क्रॅक्स पडलेले आहेत..त्या सर्वांची पुन्हा दुरुस्ती करण्याचे नव्याने आदेश दिलेले आहेत आणि येत्या काळात आपल्याला आणखी चांगले रस्ते प्रवासासाठी उपलब्ध होतील अशी ग्वाही दिली. आणि या भूमिपूजन समारंभात त्यांनी सर्वांना विकासाच्या कामात राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. आणि माझी पार्टी आणि आणि त्याची विचारधारा याचा मला सार्थ अभिमान असून विकासाच्या कामात मात्र, कोणतीही तडजोड आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगितले..आणि कोणताही जातीवाद न मानता सर्वांनी विकासाची कास एकमेकांच्या सहकार्याने धरावे असे आवाहन देखील केले. अक्कलकोट विधानसभेच्या या नव्या रस्त्यांच्या मागण्यांच्या मंजुरीने अक्कलकोट तालुक्यातल्या सर्वच भागात विकासाचे आणि रस्त्यांचे जाळे विणले जाणार असून, दळणवळणाची महत्त्वाची समस्या दूर होऊन सर्वच भागातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग उपलब्ध होणार असल्याने शेतकऱ्यांसह पर्यटक आणि प्रवासी यांची चांगली सोय होणार आहे.यामुळे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी त्यांच्या पाठीमागील निवडणुकीत अक्कलकोट तालुक्यातील सर्वच रस्ते हे अतिशय उच्च दर्जाचे आणि रुंदीकरणासह करून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याची जी ग्वाही दिली होती त्याची पूर्तता आता अंतिम टप्प्यात आलेले आहे..