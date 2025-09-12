सोलापूर

Solapur Rain Update: 'अर्धा उत्तर सोलापूर पावसाने झोडपला'; उरली सुरली पिकेही गेली, शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी

Heavy Rains Lash North Solapur: केगाव येथील डाळिंब संशोधन केंद्राच्या पर्जन्यमापकात या पावसाची ६५ मिलिमीटर इतकी नोंद झाली. या पावसामुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. काढणीस आलेला उडीद, सोयाबीन लागण केलेल्या कांदा रोपांना याचा सर्वाधिक फटका बसला.
Unseasonal rains lash North Solapur; surviving crops destroyed, farmers in tears.

Unseasonal rains lash North Solapur; surviving crops destroyed, farmers in tears.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ. सोलापूर: बुधवारी मध्यरात्री उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शहरालगत असणाऱ्या गावांमध्ये जोरदार पाऊस झाला. रात्री बाराच्या सुमारास चालू झालेला पाऊस पहाटे पाच वाजता बंद झाला. केगाव येथील डाळिंब संशोधन केंद्राच्या पर्जन्यमापकात या पावसाची ६५ मिलिमीटर इतकी नोंद झाली. या पावसामुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. काढणीस आलेला उडीद, सोयाबीन लागण केलेल्या कांदा रोपांना याचा सर्वाधिक फटका बसला.

Loading content, please wait...
Farmer
district
rain damage crops
rainy session
economic loss
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com