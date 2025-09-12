Solapur Rain Update: 'अर्धा उत्तर सोलापूर पावसाने झोडपला'; उरली सुरली पिकेही गेली, शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी

उ. सोलापूर: बुधवारी मध्यरात्री उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शहरालगत असणाऱ्या गावांमध्ये जोरदार पाऊस झाला. रात्री बाराच्या सुमारास चालू झालेला पाऊस पहाटे पाच वाजता बंद झाला. केगाव येथील डाळिंब संशोधन केंद्राच्या पर्जन्यमापकात या पावसाची ६५ मिलिमीटर इतकी नोंद झाली. या पावसामुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. काढणीस आलेला उडीद, सोयाबीन लागण केलेल्या कांदा रोपांना याचा सर्वाधिक फटका बसला. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.तालुक्यातील शहरालगत असणाऱ्या बाणेगाव, भोगाव, मार्डी, कोंडी, हिरज या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला. कोंडी येथील शेतकऱ्याच्या स्वयंचलित पर्जन्यमापकात या पावसाची ६४ मिलिमीटर तर बाणेगाव येथील पाणी फाउंडेशनचे जलमित्र अमोल पांढरे यांच्या पर्जन्यमापकात या पावसाची नोंद ६६ मिलिमीटर इतकी झाली. .बीबीदारफळ येथे ५६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या पावसामुळे काढणी सुरू असलेला उडीद पाण्याखाली गेला. चार दिवसाच्या उघडीपी मुळे शेतकऱ्यांची उडीद काढण्याची लगबग सुरू होती. मात्र अचानक पडलेल्या या जोरदार पावसामुळे हा उडीद भिजून गेला. तालुक्यातील कळमन, गावडी दारफळ या परिसरात मात्र अवघा एक मिलिमीटर पाऊस पडल्याची माहिती समोर येत आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.यावर्षी सततच्या पावसामुळे खरिपाची पिके हातातून गेले आहेत, उडीद यापूर्वीच जागेवर सडला. सोयाबीनला चार चार शेंगा होत्या मात्र बुधवारच्या पावसाने तेही पीक हातातून गेले.- संतोष भोसले, शेतकरी, कोंडी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.