Jaykumar Gore: मुख्यमंत्री होण्यासाठी संख्याबळ हवे: पालकमंत्री जयकुमार गोरेंची जय पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया, खासदार ताई दिल्लीतील रस्त्यांचा विचार करतात!

सोलापूर: मुख्यमंत्री होण्यासाठी जनाधार आणि आमदारांचे संख्याबळ हवे. उगाच निरर्थक चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी गुरुवारी (ता. ८) येथे माध्यमांशी बोलताना म्हटले. जय पवार यांच्या सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री होण्याच्या विधानावर ते बोलत होते. .महापालिकेतील पक्षनेते नरेंद्र काळे व मित्र परिवाराने आयोजिलेल्या सामुदायिक विवाह सोहळ्यानिमित्त ते शहराच्या दौऱ्यावर होते. प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगून गोरे म्हणाले, प्रत्येकाची मुख्यमंत्री होण्याची भावना आणि ती व्यक्त करणे साहजिक आहे. मात्र, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सक्षम सरकार कार्यरत आहे. येत्या काळात म्हणजे २०२९ लाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचेच सरकार येईल..नरसापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पालकमंत्री गोरे यांनी अशा दुःखद घटनांचे राजकारण करू नये, असा सल्ला दिला. तसेच २०१२ मध्ये दिल्लीतील निर्भया हत्याकांडानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राजीनामा दिला होता का, तेव्हा कोणी राजीनामा मागितला होता का, असा सवालही केला. नसरापूरची घटना दुर्दैवी होती, ते कृत्य केलेल्या विकृत संशयिताला अटकही केली आहे. त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल. समाजाला काळीमा फासणाऱ्या घटनांना कोणताही पाठिंबा असू शकत नाही..मनोहर भोसलेवर कारवाईमनोहर भोसले याच्याप्रकरणी तपास सुरू आहे. त्यात जे समोर येईल त्यानुसार कारवाई होईल. चुकीच्या गोष्टी आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असेही पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले..ताई दिल्लीतील रस्त्यांचा विचार करतात : पालकमंत्रीमोहोळ-बसवनगर-वळसंग रस्त्यासाठी निधी मंजुरीच्या श्रेयवादावर बोलताना पालकमंत्री गोरे यांनी खासदार ताई दिल्लीतील रस्त्यांचा विचार करतात, त्या शहर-जिल्ह्यातील रस्त्यांचा विचार करत नाहीत, असा टोला लगावला. तसेच आमदार सचिन कल्याणशेट्टी व सुभाष देशमुख यांना रस्त्याचे श्रेय दिले. त्यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे सांगत भाजप सरकारकडून राज्यासह देशात विकास झाल्याचे म्हटले.